В «Единой России» рассказали о работе по оказанию помощи беженцам из Донбасса

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Помощь жителям Донбасса — одно из главных направлений волонтёрской работы «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума.
В «Единой России» рассказали о работе по оказанию помощи беженцам из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтёры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах», — сказал Турчак.

Со своей стороны, руководитель исполкома и волонтёрского центра Нижегородского регионального отделения «Единой России» Алексей Антонов рассказал, что в регионе оказывают всестороннюю помощь беженцам.

«Наши волонтёры встречали их и помогали обустроиться в пунктах временного размещения. Сейчас активисты дежурят в местах пребывания жителей, помогают им в организации быта, проводят информационную работу. Мы оперативно открыли специальный счёт и пункт сбора гуманитарной помощи», — отметил он.

По его словам, детей школьного возраста обеспечивают всем необходимым для обучения.

Также стало известно, что в школах Ростовской области учатся более 2,3 тыс. детей из Донбасса, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Их распределили по 170 учебным заведениям и предоставили необходимые принадлежности, учебники, учебные пособия.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

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