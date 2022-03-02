В Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

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В Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
В Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

Центр по сбору гуманитарной помощи в рамках общероссийского проекта #МыВместе открылся в здании Самарского гуманитарного колледжа сервисных технологий и дизайна неделю назад.

С 24 февраля по 1 марта обработано 367 звонков, обратились 435 благотворителей.

Собрано более 2,5 тыс. упаковок детского питания, свыше 12,5 тыс. наименований канцтоваров, почти 13,3 тыс. предметов быта (одеяла, полотенца, посуда), а также взрослая и детская одежда, книги, средства личной гигиены, бытовая техника.

«Огромное спасибо неравнодушным жителям Самарской области! И особое спасибо нашим волонтёрам за внимание, ответственность и за трудолюбие!» — заявила директор колледжа, руководитель АНО «Самарский центр развития добровольчества» Татьяна Санникова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

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