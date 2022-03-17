Посольство России в Чехии сообщило об опасном росте русофобии

Русофобия принимает в Чехии опасный характер, возрастает количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан, сообщается в заявления посольства России в Праге.

«С тревогой отмечаем растущее число случаев проявления в Чехии бытовой русофобии, правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан», — говорится в Facebook-аккаунте дипмиссии.

В чешских СМИ и соцсетях наблюдается рост числа сообщений о притеснениях русскоговорящих в учебных заведениях страны, ущемлении их прав, отказе в предоставлении медицинских услуг, а также о фактах вербальных и физических нападений.

«Посольство направило чешской стороне ноту с просьбой принять все необходимые меры для пресечения противоправных действий в отношении русскоязычных граждан», — заключается в сообщении.

В посольстве также порекомендовали россиянам, столкнувшимся с недружественными действиями, обращаться в местные правоохранительные органы, а также в посольство России в Чехии и представительство Россотрудничества в Праге.

Ранее замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев заявил, что ситуация с защитой прав россиян за рубежом в настоящее время значительно осложнилась.