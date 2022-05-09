Глава МВД Польши «с пониманием» отнёсся к нападению на посла России

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский утверждает, что ему «понятны эмоции» людей, которые облили краской посла России Сергея Андреева, который пришёл возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Глава МВД Польши «с пониманием» отнёсся к нападению на посла России
  • РИА Новости

«Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту родины, понятны», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 Мая в Варшаве.

Днём 9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

МИД России выразил решительный протест из-за нападения.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что нападение на Андреева является инцидентом, «достойным сожаления». По его словам, этого не должно было произойти.

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