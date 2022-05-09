Глава МВД Польши «с пониманием» отнёсся к нападению на посла России
- РИА Новости
«Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту родины, понятны», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 Мая в Варшаве.
Днём 9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
МИД России выразил решительный протест из-за нападения.
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что нападение на Андреева является инцидентом, «достойным сожаления». По его словам, этого не должно было произойти.