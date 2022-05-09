Глава МИД Польши Рау назвал нападение на посла России инцидентом, «достойным сожаления»
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.
«Событие, произошедшее сегодня во время возложения венков у могил павших советских солдат послом Российской Федерации, представляет собой инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, со всех сторон достойный сожаления», — сказал он.
Ранее сообщалось, что на Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что данная атака лишний раз свидетельствует о курсе Запада на реинкарнацию фашизма.