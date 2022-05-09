Глава МИД Польши Рау назвал нападение на посла России инцидентом, «достойным сожаления»

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Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что нападение на посла России Сергея Андреева является инцидентом, «достойным сожаления».
Глава МИД Польши Рау назвал нападение на посла России инцидентом, «достойным сожаления»
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.

«Событие, произошедшее сегодня во время возложения венков у могил павших советских солдат послом Российской Федерации, представляет собой инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, со всех сторон достойный сожаления», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что данная атака лишний раз свидетельствует о курсе Запада на реинкарнацию фашизма.

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