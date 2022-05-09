Глава МИД Польши Рау назвал нападение на посла России инцидентом, «достойным сожаления»

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что нападение на посла России Сергея Андреева является инцидентом, «достойным сожаления».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.

«Событие, произошедшее сегодня во время возложения венков у могил павших советских солдат послом Российской Федерации, представляет собой инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, со всех сторон достойный сожаления», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что данная атака лишний раз свидетельствует о курсе Запада на реинкарнацию фашизма.