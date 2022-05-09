Захарова: нападение на посла России в Варшаве отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма

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RT
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что нападение на посла России в Варшаве Сергея Андреева отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма.
Захарова: нападение на посла России в Варшаве отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма
  • РИА Новости

«Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное: на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», — указала она на своей странице в Telegram.

Захарова подчеркнула, что поклонники неонацизма «в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое». 

Ранее сообщалось, что на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

В этот же день стало известно, что в Варшаве вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат нецензурными надписями.

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