Захарова: нападение на посла России в Варшаве отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что нападение на посла России в Варшаве Сергея Андреева отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма.

«Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное: на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», — указала она на своей странице в Telegram.

Захарова подчеркнула, что поклонники неонацизма «в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое».

Ранее сообщалось, что на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

В этот же день стало известно, что в Варшаве вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат нецензурными надписями.