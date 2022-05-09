В Варшаве вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат нецензурными надписями

Вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.

Об этом сообщает РИА Новости.

На скульптуру красноармейцев, составляющую часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи Go home, а также надписи нецензурного содержания.

На данный момент коммунальные службы занимаются очисткой скульптур.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии.