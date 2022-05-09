В Варшаве вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат нецензурными надписями
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Об этом сообщает РИА Новости.
На скульптуру красноармейцев, составляющую часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи Go home, а также надписи нецензурного содержания.
На данный момент коммунальные службы занимаются очисткой скульптур.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии.