В Варшаве вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат нецензурными надписями

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Вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.
В Варшаве вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат нецензурными надписями
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости

На скульптуру красноармейцев, составляющую часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи Go home, а также надписи нецензурного содержания.

На данный момент коммунальные службы занимаются очисткой скульптур.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии

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