Глава СК России поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии
По данным следствия, вандалы нарисовали на мемориале павшим во Второй мировой войне свастику, а также исписали его нецензурными словами.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению расследовать этот факт в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении.
Ранее было заявлено, что неизвестные осквернили памятник советским солдатам в эстонском городе Тарту.