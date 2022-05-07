Глава СК России поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в эстонском городе Тарту.

По данным следствия, вандалы нарисовали на мемориале павшим во Второй мировой войне свастику, а также исписали его нецензурными словами.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению расследовать этот факт в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее было заявлено, что неизвестные осквернили памятник советским солдатам в эстонском городе Тарту.

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