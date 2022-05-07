Delfi: в эстонском городе Тарту осквернили памятник советским солдатам

Неизвестные осквернили памятник советским солдатам в эстонском городе Тарту, сообщает портал Delfi.

«В субботу неизвестные осквернили памятник советским воинам в парке Раади города Тарту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на монументе нарисовали свастику и нецензурную надпись на английском языке.

Представитель Тартуского полицейского участка Талис Эйт заявил, что по факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту осквернения памятника на братском воинском захоронении в Латвии.