Латвия планирует приостановить действие соглашения об охране памятников советским воинам
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу латвийского сейма.
По словам председателя комиссии сейма по иностранным делам Рихардса Колса, после остановки действия этой статьи будут устранены все правовые препятствия для сноса памятника Победы в Риге и других подобных памятников.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту осквернения памятника на братском воинском захоронении в Латвии.