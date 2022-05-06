Латвия планирует приостановить действие соглашения об охране памятников советским воинам

Комиссия парламента Латвии по иностранным делам решила подготовить законопроект о приостановке действия соглашения с Россией об охране памятников советским воинам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу латвийского сейма.

По словам председателя комиссии сейма по иностранным делам Рихардса Колса, после остановки действия этой статьи будут устранены все правовые препятствия для сноса памятника Победы в Риге и других подобных памятников.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту осквернения памятника на братском воинском захоронении в Латвии.