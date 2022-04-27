Бастрыкин поручил расследовать поджог памятника солдатам СССР в Латвии
Отмечается, что вандалы подожгли памятник на братском воинском захоронении в Валмиере.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Поручено установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Эстонии оштрафовали мужчину, который осквернил памятник советским воинам в Таллине. Наказание назначил Харьюский уездный суд.