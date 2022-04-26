В Эстонии оштрафовали мужчину, осквернившего памятник Воину-Освободителю

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В Эстонии оштрафовали мужчину, который осквернил памятник советским воинам в Таллине. Наказание назначил Харьюский уездный суд, сообщает ERR.
В Эстонии оштрафовали мужчину, осквернившего памятник Воину-Освободителю
  • AFP
  • © DIMITAR DILKOFF

Как сообщает издание, 18 апреля полиция получила сообщение о том, что был повреждён орден на груди у Бронзового солдата в столице. Вандалом оказался 31-летний мужчина.

«Мужчине назначили денежный штраф, решение ещё не ступило в силу», — сказали в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.

18 апреля газета Postimees сообщила об осквернении вандалами памятника Воину-Освободителю Таллина от фашистов, известному как Бронзовый солдат.

Посольство России в Эстонии призвало власти республики наказать виновных в осквернении памятника.

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