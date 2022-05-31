В ЕС договорились о частичном запрете импорта российской нефти

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Лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России», — приводит РИА Новости слова Мишеля в Twitter.

Он подтвердил, что в шестом санкционном пакете ЕС значатся и другие меры, в частности, отключение Сбербанка от SWIFT.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о подготовке шестого пакета санкций в отношении России, один из рассматриваемых вопросов в котором — нефтяное эмбарго.

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