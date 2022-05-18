Силуанов: первый шок от введённых санкций для российской экономики прошёл

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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика России выдержала первый шок от введённых санкций.
Силуанов: первый шок от введённых санкций для российской экономики прошёл
  • РИА Новости

«Да, у нас будет падение экономики. Конечно, экономика не может не отреагировать на все эти ограничения. Но это будет не так жёстко, как если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки. Первый шок, мы считаем, прошёл», — цитирует его ТАСС.

Об этом он сказал, выступая на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что политическая, экономическая и информационная изоляция России от остального мира невозможна.

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