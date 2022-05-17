Песков: политическая, экономическая и информационная изоляция России невозможна
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно», — сказал он на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».
Песков также подчеркнул, что страна продолжит отстаивать свою точку зрения.
12 мая сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила законопроекты, направленные на изоляцию России и её экономики.