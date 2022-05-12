Палата представителей США одобрила ряд законопроектов об изоляции России

Палата представителей конгресса США одобрила законопроекты, направленные на изоляцию России и её экономики, приостановку членства государства в международных организациях и ужесточение действующих санкций, следует из результатов голосования.

Как сообщает РИА Новости, одна из инициатив касается соблюдения американскими финорганизациями введённых ранее санкций. Согласно пояснительной записке, все финансовые учреждения США обязаны соблюдать введённые против России и Белоруссии рестрикции.

Ещё один законопроект предусматривает участие Минфина Соединённых Штатов и других ведомств в том, чтобы добиваться отстранения России от участия в крупных встречах международных организаций и объединений, среди которых — МВФ, G20 и Всемирный банк.

Палата представителей США также одобрила законопроект по облегчению долгового бремени Украины на фоне проводимой военной спецоперации России.