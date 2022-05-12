Палата представителей США одобрила облегчение долгового бремени Украины

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Палата представителей США одобрила законопроект по облегчению долгового бремени Украины на фоне проводимой военной спецоперации России, следует из результатов голосования.

Как сообщает РИА Новости, в случае принятия инициативы представители США в разных международных организациях обязаны будут добиться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финпомощи Киеву на льготных условиях.

Кроме того, согласно документу, Минфин США должен будет немедленно потребовать облегчения долгового бремени Украины со стороны властей других стран и коммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины.

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