Палата представителей США одобрила облегчение долгового бремени Украины

Палата представителей США одобрила законопроект по облегчению долгового бремени Украины на фоне проводимой военной спецоперации России, следует из результатов голосования.

Как сообщает РИА Новости, в случае принятия инициативы представители США в разных международных организациях обязаны будут добиться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финпомощи Киеву на льготных условиях.

Кроме того, согласно документу, Минфин США должен будет немедленно потребовать облегчения долгового бремени Украины со стороны властей других стран и коммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины.