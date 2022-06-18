Сечин назвал санкции против России энергетическим самоубийством ЕС

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции против российских газа и нефти являются энергетическим самоубийством для Евросоюза.
Сечин назвал санкции против России энергетическим самоубийством ЕС
  • РИА Новости

По его мнению, после введения ограничительных мер ЕС окончательно утратил субъектность. Отказавшись от российских энергоресурсов, Европа стала регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире.

«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение её экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — приводит РИА Новости слова Сечина, сказанные на ПМЭФ.

Ранее глава «Роснефти» заявил, что антироссийские санкции покончили с зелёным переходом, так как для манипулирования рынком он больше не нужен.

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