Сечин назвал санкции против России энергетическим самоубийством ЕС

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции против российских газа и нефти являются энергетическим самоубийством для Евросоюза.

По его мнению, после введения ограничительных мер ЕС окончательно утратил субъектность. Отказавшись от российских энергоресурсов, Европа стала регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире.

«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение её экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — приводит РИА Новости слова Сечина, сказанные на ПМЭФ.

Ранее глава «Роснефти» заявил, что антироссийские санкции покончили с зелёным переходом, так как для манипулирования рынком он больше не нужен.