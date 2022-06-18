Сечин назвал санкции против России энергетическим самоубийством ЕС
- РИА Новости
По его мнению, после введения ограничительных мер ЕС окончательно утратил субъектность. Отказавшись от российских энергоресурсов, Европа стала регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире.
«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение её экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — приводит РИА Новости слова Сечина, сказанные на ПМЭФ.
Ранее глава «Роснефти» заявил, что антироссийские санкции покончили с зелёным переходом, так как для манипулирования рынком он больше не нужен.