Сечин: антироссийские санкции покончили с зелёным переходом

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Антироссийские санкции покончили с зелёным переходом, так как для манипулирования рынком он больше не нужен, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин: антироссийские санкции покончили с зелёным переходом
  • РИА Новости

По его словам, остаточная риторика на эту тему противоречит реальной практике, направленной на поиск любых источников углеводородов на замену российским.

«На самом деле зелёный переход больше не нужен как способ манипулирования рынком при доступности иных, более грубых и радикальных подходов», — цитирует Сечина РИА Новости.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин ранее заявил, что ещё в 2021 году западным странам пришлось умерить амбиции быстрого перехода на фоне роста цен на сырьевых рынках, соответственно, как бы внушительно ни выглядела сумма дополнительных инвестиций в чистую энергетику в следующие восемь лет, этого будет недостаточно.

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