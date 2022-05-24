Специалист Громадин высказался о планах ЕС по переходу на зелёную энергетику

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин высказался о планах ЕС по переходу на зелёную энергетику.

В беседе с газетой «Известия» он напомнил, что тема энергобезопасности Евросоюза поднималась давно и в последние годы к этому прибавился тренд на развитие чистой энергетики.

«Так как на рынке поставок сжиженного природного газа Европе приходится ожесточённо конкурировать с потребителями из Азии, то текущий шаг по увеличению инвестиций в чистую энергетику выглядит логично», — считает Громадин.

По его словам, в 2021 году западным странам пришлось умерить амбиции быстрого перехода на фоне роста цен на сырьевых рынках, и соответственно, как бы внушительно ни выглядела сумма дополнительных инвестиций в чистую энергетику в следующие восемь лет, этого будет недостаточно.

«Получается, что только на планы по строительству мощностей солнечной энергетики уйдёт почти вся объявленная сумма в $300 млрд, особенно с учётом высокой инфляции», — пояснил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал отказ Финляндии оплачивать российский газ в рублях.