«Оказались обоюдоострыми»: почему в США заговорили о чрезмерности санкций против России

В США допустили, что применение антироссийских санкций может стать избыточным. Как заявил замглавы Минфина страны Уолли Адейемо, чрезмерное распространение ограничений вызывает беспокойство. Вместе с тем, по его словам, Вашингтон уже ввёл «тысячу санкций» против российских структур и физических лиц и планирует продолжать политику рестрикций. Эксперты отмечают, что американские санкции бьют и по самим США, разгоняя инфляцию внутри государства и цены на топливо. По их мнению, в будущем это может усугубить и без того непростую политическую ситуацию в Соединённых Штатах, тем более что впереди промежуточные выборы в конгресс.

В Вашингтоне вызывает беспокойство избыточное применение санкций против России. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса 14 июня заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

«Да, сенатор… Одни лишь Соединённые Штаты ввели тысячу санкций против российских юридических и физических лиц», — ответил он на вопрос одного из сенаторов: беспокоит ли его «чрезмерное применение санкций» Соединёнными Штатами.

При этом Адейемо подчеркнул, что при разработке нынешних рестрикций учитывался предыдущий опыт Вашингтона в этой сфере. Он напомнил, что в 2021 году под его руководством был опубликован доклад, по итогам которого была дана рекомендация Белому дому: при введении ограничений действовать более избирательно и учитывать возможные политические и экономические последствия.

«Думаю, один из самых важных выводов, сделанных в рамках данного обзора, состоит в том, что лучше всего зарекомендовали себя санкции, вводимые на многосторонней основе. По целому ряду причин: например, они оказывали заметно более сильное экономическое воздействие, что мы и наблюдаем сегодня в России. Кроме того, таким образом достигается больший политический эффект и появляется возможность оградить экономику США от того, чтобы это (бремя. — RT) ложилось исключительно на неё», — сказал замминистра.

Он также заверил, что перед введением санкций против РФ американским Минфином был проведён серьёзный анализ того, каким будет экономический эффект от рестрикций для США.

«Исходя из проведённого обзора санкций мы предпринимаем некоторые дополнительные шаги, чтобы гарантировать максимально эффективное использование санкций без злоупотребления ими», — сказал Адейемо.

При этом он признал, что, несмотря на все санкции, доходы России от продажи нефти, вероятнее всего, выросли.

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Обратный эффект

Между тем эксперты отмечают, что Белому дому так и не удалось оградить себя от влияния введённых ограничений. В частности, по данным Минтруда США, обнародованным 10 июня, инфляция в стране достигла 8,6% в годовом выражении — это максимум с декабря 1981 года. Взлетели цены и на топливо. Так, за последний год индекс энергетических цен увеличился на 34,6%, а конкретно на бензин — на 48,7%.

Высокий уровень инфляции, который в ближайшей перспективе сохранится, отметила и глава Минфина США Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете сената 7 июня. Министр также признала, что она и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заблуждались в своих недавних оценках, касавшихся инфляции, называя её временной.

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«Нет никаких сомнений, что мы испытываем серьёзнейшее инфляционное давление, и в данный момент инфляция — наша основная экономическая проблема, заняться которой — задача первостепенной важности. Таким образом, по моим прогнозам, инфляция будет оставаться высокой», — заметила она.

При этом она попыталась списать этот скачок на геополитические потрясения типа «российской войны с Украиной».

Россию считает виноватой во внутренних делах страны и президент США Джо Байден. Выступая с речью в Лос-Анджелесе 10 июня, он назвал причиной повышения потребительских цен «налог Путина», не уточнив при этом, что конкретно имеет в виду.

«Путинский скачок цен больно бьёт по Америке… Я делаю всё возможное, чтобы остановить это подорожание и снизить цены на бензин и продукты», — заявил американский лидер.

Между тем американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что инфляция может быть не единственной проблемой, с которой столкнутся США в свете антироссийских санкций. Так, агентство Bloomberg утверждает, что продолжение политики рестрикций может привести к потерям пенсионных фондов Соединённых Штатов. В частности, о перспективе такого развития событий якобы предупредил Министерство финансов США один из крупнейших американских фондов PIMCO.

В свою очередь, директор Института демократии Патрик Бэшем в комментарии РИА Новости 13 июня отметил, что граждане США всё с меньшим энтузиазмом поддерживают вводимые против РФ санкции, считая, что американское руководство должно сосредоточиться на решении внутренних проблем.

«На сегодняшний день американцы по-прежнему поддерживают Украину и критикуют Россию в данном конфликте, однако их поддержка конкретных антироссийских мер значительно снизилась», — сказал аналитик.

По его словам, американское общество раскололось по вопросу о целесообразности продолжения политики экономических санкций.

Российский нефтетанкер

globallookpress.com

© Rosneft

Цена санкций

Опрошенные RT эксперты отмечают, что опасения американского Минфина по поводу возможной чрезмерности антироссийских санкций вполне оправданны. По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, изначально американский Минфин предупреждал Белый дом, что обилие вводимых санкций может быть неэффективно и опасно для самих США. Однако политическая повестка взяла верх над разумными доводами, отметил эксперт.

«Сегодня американская политика стала настолько пропитана антироссийской идеологией, что эта идеология застит глаза. Всё новые санкции предлагаются то конгрессом, то администрацией, которые превратили это уже в соревнование, исключив из него здравый смысл. При этом профессионалы прекрасно осознают, чем грозит это «соревнование» самим США, но их голоса сегодня предпочитают не слышать», — пояснил Рогулёв в комментарии RT.

Вместе с тем, подчеркнул в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков, даже политики уже не могут не замечать, что «лоббируемые ими антироссийские рестрикции оказались обоюдоострыми».

«Никто не ожидал, что на США так сильно отразятся введённые против РФ ограничения, хотя, вероятнее всего, в Белом доме допускали, что на экономике страны они не могут не сказаться. Однако там продолжают вводить новые санкции даже в ущерб себе, так как противостояние с Россией, особенно на фоне украинского кризиса, является одной из главных целей США», — сказал эксперт.

Продолжение санкционной линии чревато усугублением внутриполитической ситуации в стране, считает Дудаков.

«Введение санкций и ухудшение экономической ситуации грозит поражением руководящей Демократической партии США на грядущих промежуточных выборах в конгресс. В свою очередь, это может повлиять на планы Байдена претендовать на новый президентский срок либо обернуться для него поражением, если на выборах его кандидатуру всё же выдвинут», — добавил он.

Это мнение разделяет и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Думаю, демократы уже понимают, что, скорее всего, промежуточные выборы они проиграют, если нынешняя ситуация внутри страны останется неизменной. Если бы выборы были завтра, то Демократическая партия, думаю, потеряла бы даже не одну, а обе палаты конгресса. Ведь, в частности, в сенате у них довольно шаткое положение, потому что там фактическое равенство кресел», — пояснил в комментарии RT аналитик.

Он также отметил отсутствие единогласной поддержки среди демократов планов Байдена на второй президентский срок.

«В дополнение к этому уже и простые американцы начинают признавать чрезмерную увлечённость администрации Байдена Россией, которую называют виноватой во всех бедах. Постоянное манипулирование фразами типа «путинская инфляция» уже не вызывает всеобщего доверия, что сказывается на рейтингах нынешнего президента. Невозможно постоянно перекладывать ответственность на внешний фактор, когда от тебя ждут конкретных решений. Поэтому в Байдене и его команде будут всё больше сомневаться по мере усугубления внутреннего кризиса», — резюмировал Сидоров.