«Замаскировать кризис»: как Байден продолжает винить Россию в провоцировании инфляции в США
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- © Evan Vucci
Слова президента США Джо Байдена о «налоге» президента России Владимира Путина на продукты питания и бензин, который якобы платят американцы, в Москве назвали «неубедительной и тщетной попыткой» свалить на других вину за собственные неудачи. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Кажется, президент Путин управляет ещё и США, раз уж он может ввести налоги на продукты питания и бензин. Это неубедительная и тщетная попытка американского президента свалить вину на кого-то другого и уйти от своих обязанностей!» — написал Полянский.
Ранее Байден, выступая в Лос-Анджелесе после публикации майских показателей инфляции, которые оказались максимальными за более чем 40 лет, заявил, что в США «никогда не видели ничего подобного налогу Путина и на продукты питания, и на бензин».
«Итак, сегодня я хотел бы поговорить о своём главном экономическом приоритете — борьбе с инфляцией. Я понимаю, что американцы испытывают тревогу, и на это есть хорошая причина. Когда я рос, в нашем доме стремительное повышение цены на бензин было темой для обсуждения за семейным столом. Когда выросли цены на продукты питания, это значительно повлияло (на жизнь. — RT). Но мы никогда не видели ничего подобного путинскому налогу и на продукты питания, и на бензин», — сказал Байден.
По его словам, с мая половина месячного роста цен приходится на стоимость энергоносителей и продуктов питания. Он также подчеркнул, что «путинский скачок цен сильно бьёт по Америке».
Между тем республиканцы возлагают вину за галопирующую инфляцию именно на президента-демократа и его окружение. Как отметил сенатор от Республиканской партии Тед Круз, рост цен зашкаливает из-за действий Байдена и представителей Демпартии в администрации США.
«За последний год она (инфляция. — RT) поднялась до 8,6%. Это самый высокий показатель за последние четыре десятилетия. Ничего удивительного в том, что демократы пытаются отвлечь внимание от своих жалких неудач за счёт политических уловок, транслируемых по телевидению в прайм-тайм», — написал он в Twitter.
Ранее Круз выступил с утверждением, что при Байдене в США цены на природный газ выросли вдвое именно из-за мер в рамках «Зелёного нового курса».
В свою очередь, глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел напомнила, что Байден всегда «намеревался избавиться от нефти и газа».
«Высокие цены с самого начала были частью его плана», — отметила она в Twitter.
Макдэниел добавила, что, по данным компании GasBuddy, которая анализирует цены на АЗС, впервые в истории средняя стоимость бензина превысила $5 за галлон.
- Цены на бензин в США
- AP
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Кроме того, политик обратила внимание, что об инфляционном пике Байден говорил ещё в декабре.
«Вот вам и декабрьское заявление Байдена о том, что инфляция «достигла своего пика», — отметила Макдэниел.
Она также написала в Twitter, что с каждым новым опросом общественного мнения становится всё очевиднее: «американцы знают, что Байден — это провал».
Социологический контекст
Стоит отметить, что в США на фоне роста темпа инфляции, подорожания продуктов и повышения цен на энергоносители рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низких значений в 39,4%. Об этом свидетельствуют данные агрегатора соцопросов — портала RealClearPolitics. При этом наиболее высокий уровень поддержки 46-го президента США (55,8%) наблюдался ещё в конце января 2021 года, когда он только пришёл к власти.Также на russian.rt.com «Сильно переоценили»: как прошёл первый год президентства Джо Байдена
При этом многие американцы крайне недовольны мерами Байдена в борьбе с инфляцией. Не одобряют действия главы Белого дома в этом вопросе 71% респондентов, о чём свидетельствует соцопрос телеканала ABC и компании Ipsos, опубликованный 5 июня. Поддерживают меры Байдена в этой сфере лишь 28% опрошенных. Не устраивают американцев (72% респондентов) действия лидера США в области регулирования розничных цен на бензин.
«По ряду ключевых вопросов, в том числе касающихся восстановления экономики, инфляции и цен на бензин, рейтинг одобрения американской общественностью президента Джо Байдена остаётся низким, поскольку большинство текущую его деятельность не одобряет», — говорится в исследовании.
Недальновидная русофобия
По мнению экспертов, Вашингтон, несмотря на очевидные провалы в экономике и энергетической политике, повлёкшие за собой инфляцию, пытается снять с себя ответственность за счёт обвинений в адрес властей России.
«И это осознают не только республиканцы, но и рядовые американцы. Более того, даже министр финансов США признаёт допущенные администрацией ошибки, касающиеся, в частности, прогнозов темпа инфляции и экономической ситуации в стране. Это привело Соединённые Штаты к большим проблемам, за которые вынуждены расплачиваться граждане», — отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
По его словам, в реальности резкий рост розничных цен на бензин вызван в первую очередь курсом Байдена на зелёную энергетику и неэффективной политикой его администрации в этой сфере.
«Байден хотел создать зелёную экономику, что означало закрытие месторождений разработки энергоресурсов, прекращение выдачи лицензий на такую деятельность, прекращение строительства нефтепроводов. На эту повестку сначала настроился бизнес — сократились инвестиции в добычу. После этого цены на бензин начали сильно расти. Вашингтон попытался на это как-то отреагировать, но было уже поздно: бизнес не может эффективно работать, когда из Вашингтона звучат противоречивые требования», — пояснил Рогулёв.
По его мнению, антироссийские санкции Вашингтона, в частности эмбарго на поставки энергоресурсов из России, только усугубили положение дел.
«Администрация Байдена не учла роль России по определённым категориям товаров — а ведь она очень значительна. И когда началось ограничение или прерывание сложившихся цепочек мировой торговли, весь рынок, не только энергоносителей, начал рушиться. Схожая ситуация наблюдается в сфере продовольствия и удобрений, где доля России также очень высока. США, как слон в посудной лавке, обрушивают один рынок за другим из-за своей русофобии», — отметил Рогулёв.
При этом он уверен, что Байден и его администрация, наращивая поток обвинений в адрес РФ, вряд ли смогут найти оправдания энергетическому кризису и зашкаливающей инфляции.
«Байден действительно таким образом пытается устраниться от проблем. Но соцопросы уже сейчас показывают, что американцы вполне осознают, кто на самом деле виноват в подорожании продуктов и энергоносителей. И в нынешних условиях, когда популярность Байдена падает, ему надо как-то держать лицо, и он безосновательно и голословно сваливает свою вину на Россию», — рассуждает Рогулёв.
С его точки зрения, в обозримой перспективе Вашингтон продолжит придерживаться этого курса.
«Байдену надо как-то замаскировать настоящий кризис управления в американской администрации. Ведь из-под контроля США выходит не только ситуация внутри страны, но и на международной арене», — говорит Рогулёв.
Схожей позиции придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Белый дом, обвиняя РФ и лично президента Владимира Путина, уже неоднократно пытался снять с себя ответственность за текущие проблемы в США.
«Вашингтон активно продвигает миф о том, что сложности внутри США возникли из-за «злой России» и её лидера. Однако очевидно, что такая стратегия не работает. По результатам соцопросов видно, что подавляющее количество американцев считают, что за проблемы внутри страны несёт ответственность именно Байден и его окружение, а вовсе не Москва. Впрочем, Белый дом продолжит использовать такой приём, поскольку не хочет признавать свои ошибки», — считает аналитик.
Он также выразил уверенность в том, что зелёная повестка Байдена стала основной причиной энергокризиса в США.
«Зелёная политика Байдена не мотивирует компании наращивать нефтегазовую добычу в Соединённых Штатах. Так как администрация, очевидно, не может решить энергетические проблемы, продукты и бензин продолжат дорожать. А попытки Байдена переложить ответственность на кого-то ещё не помогут демократам. Нельзя исключать, что они проиграют на осенних выборах в конгресс», — спрогнозировал Дудаков.
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