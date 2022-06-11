«Замаскировать кризис»: как Байден продолжает винить Россию в провоцировании инфляции в США

Слова президента США Джо Байдена о «налоге Путина» на еду и бензин, который якобы платят американцы, — неубедительная и тщетная попытка «свалить вину на кого-то другого». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее Байден, выступая после публикации майских показателей инфляции, достигших максимума более чем за 40 лет, подчеркнул, что США «никогда не видели ничего подобного налогу Путина и на продукты питания, и на бензин». Между тем Республиканская партия считает, что инфляция и энергетические проблемы стали следствием именно политики демократа Байдена. Эксперты придерживаются аналогичной точки зрения. Кроме того, аналитики отмечают, что антироссийские выпады главы Белого дома призваны замаскировать кризис управления в Соединённых Штатах.

Слова президента США Джо Байдена о «налоге» президента России Владимира Путина на продукты питания и бензин, который якобы платят американцы, в Москве назвали «неубедительной и тщетной попыткой» свалить на других вину за собственные неудачи. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Кажется, президент Путин управляет ещё и США, раз уж он может ввести налоги на продукты питания и бензин. Это неубедительная и тщетная попытка американского президента свалить вину на кого-то другого и уйти от своих обязанностей!» — написал Полянский.

Ранее Байден, выступая в Лос-Анджелесе после публикации майских показателей инфляции, которые оказались максимальными за более чем 40 лет, заявил, что в США «никогда не видели ничего подобного налогу Путина и на продукты питания, и на бензин».

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«Итак, сегодня я хотел бы поговорить о своём главном экономическом приоритете — борьбе с инфляцией. Я понимаю, что американцы испытывают тревогу, и на это есть хорошая причина. Когда я рос, в нашем доме стремительное повышение цены на бензин было темой для обсуждения за семейным столом. Когда выросли цены на продукты питания, это значительно повлияло (на жизнь. — RT). Но мы никогда не видели ничего подобного путинскому налогу и на продукты питания, и на бензин», — сказал Байден.

По его словам, с мая половина месячного роста цен приходится на стоимость энергоносителей и продуктов питания. Он также подчеркнул, что «путинский скачок цен сильно бьёт по Америке».

Между тем республиканцы возлагают вину за галопирующую инфляцию именно на президента-демократа и его окружение. Как отметил сенатор от Республиканской партии Тед Круз, рост цен зашкаливает из-за действий Байдена и представителей Демпартии в администрации США.

«За последний год она (инфляция. — RT) поднялась до 8,6%. Это самый высокий показатель за последние четыре десятилетия. Ничего удивительного в том, что демократы пытаются отвлечь внимание от своих жалких неудач за счёт политических уловок, транслируемых по телевидению в прайм-тайм», — написал он в Twitter.

Ранее Круз выступил с утверждением, что при Байдене в США цены на природный газ выросли вдвое именно из-за мер в рамках «Зелёного нового курса».

В свою очередь, глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел напомнила, что Байден всегда «намеревался избавиться от нефти и газа».

«Высокие цены с самого начала были частью его плана», — отметила она в Twitter.

Макдэниел добавила, что, по данным компании GasBuddy, которая анализирует цены на АЗС, впервые в истории средняя стоимость бензина превысила $5 за галлон.

Цены на бензин в США

AP

© Rick Bowmer

Кроме того, политик обратила внимание, что об инфляционном пике Байден говорил ещё в декабре.

«Вот вам и декабрьское заявление Байдена о том, что инфляция «достигла своего пика», — отметила Макдэниел.

Она также написала в Twitter, что с каждым новым опросом общественного мнения становится всё очевиднее: «американцы знают, что Байден — это провал».

Социологический контекст

Стоит отметить, что в США на фоне роста темпа инфляции, подорожания продуктов и повышения цен на энергоносители рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низких значений в 39,4%. Об этом свидетельствуют данные агрегатора соцопросов — портала RealClearPolitics. При этом наиболее высокий уровень поддержки 46-го президента США (55,8%) наблюдался ещё в конце января 2021 года, когда он только пришёл к власти.

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При этом многие американцы крайне недовольны мерами Байдена в борьбе с инфляцией. Не одобряют действия главы Белого дома в этом вопросе 71% респондентов, о чём свидетельствует соцопрос телеканала ABC и компании Ipsos, опубликованный 5 июня. Поддерживают меры Байдена в этой сфере лишь 28% опрошенных. Не устраивают американцев (72% респондентов) действия лидера США в области регулирования розничных цен на бензин.

«По ряду ключевых вопросов, в том числе касающихся восстановления экономики, инфляции и цен на бензин, рейтинг одобрения американской общественностью президента Джо Байдена остаётся низким, поскольку большинство текущую его деятельность не одобряет», — говорится в исследовании.

Недальновидная русофобия

По мнению экспертов, Вашингтон, несмотря на очевидные провалы в экономике и энергетической политике, повлёкшие за собой инфляцию, пытается снять с себя ответственность за счёт обвинений в адрес властей России.

«И это осознают не только республиканцы, но и рядовые американцы. Более того, даже министр финансов США признаёт допущенные администрацией ошибки, касающиеся, в частности, прогнозов темпа инфляции и экономической ситуации в стране. Это привело Соединённые Штаты к большим проблемам, за которые вынуждены расплачиваться граждане», — отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его словам, в реальности резкий рост розничных цен на бензин вызван в первую очередь курсом Байдена на зелёную энергетику и неэффективной политикой его администрации в этой сфере.

«Байден хотел создать зелёную экономику, что означало закрытие месторождений разработки энергоресурсов, прекращение выдачи лицензий на такую деятельность, прекращение строительства нефтепроводов. На эту повестку сначала настроился бизнес — сократились инвестиции в добычу. После этого цены на бензин начали сильно расти. Вашингтон попытался на это как-то отреагировать, но было уже поздно: бизнес не может эффективно работать, когда из Вашингтона звучат противоречивые требования», — пояснил Рогулёв.

По его мнению, антироссийские санкции Вашингтона, в частности эмбарго на поставки энергоресурсов из России, только усугубили положение дел.

«Администрация Байдена не учла роль России по определённым категориям товаров — а ведь она очень значительна. И когда началось ограничение или прерывание сложившихся цепочек мировой торговли, весь рынок, не только энергоносителей, начал рушиться. Схожая ситуация наблюдается в сфере продовольствия и удобрений, где доля России также очень высока. США, как слон в посудной лавке, обрушивают один рынок за другим из-за своей русофобии», — отметил Рогулёв.

При этом он уверен, что Байден и его администрация, наращивая поток обвинений в адрес РФ, вряд ли смогут найти оправдания энергетическому кризису и зашкаливающей инфляции.

«Байден действительно таким образом пытается устраниться от проблем. Но соцопросы уже сейчас показывают, что американцы вполне осознают, кто на самом деле виноват в подорожании продуктов и энергоносителей. И в нынешних условиях, когда популярность Байдена падает, ему надо как-то держать лицо, и он безосновательно и голословно сваливает свою вину на Россию», — рассуждает Рогулёв.

С его точки зрения, в обозримой перспективе Вашингтон продолжит придерживаться этого курса.

«Байдену надо как-то замаскировать настоящий кризис управления в американской администрации. Ведь из-под контроля США выходит не только ситуация внутри страны, но и на международной арене», — говорит Рогулёв.

Схожей позиции придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Белый дом, обвиняя РФ и лично президента Владимира Путина, уже неоднократно пытался снять с себя ответственность за текущие проблемы в США.

«Вашингтон активно продвигает миф о том, что сложности внутри США возникли из-за «злой России» и её лидера. Однако очевидно, что такая стратегия не работает. По результатам соцопросов видно, что подавляющее количество американцев считают, что за проблемы внутри страны несёт ответственность именно Байден и его окружение, а вовсе не Москва. Впрочем, Белый дом продолжит использовать такой приём, поскольку не хочет признавать свои ошибки», — считает аналитик.

Он также выразил уверенность в том, что зелёная повестка Байдена стала основной причиной энергокризиса в США.

«Зелёная политика Байдена не мотивирует компании наращивать нефтегазовую добычу в Соединённых Штатах. Так как администрация, очевидно, не может решить энергетические проблемы, продукты и бензин продолжат дорожать. А попытки Байдена переложить ответственность на кого-то ещё не помогут демократам. Нельзя исключать, что они проиграют на осенних выборах в конгресс», — спрогнозировал Дудаков.