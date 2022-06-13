Процентное потепление: как могут измениться ставки по кредитам и депозитам в России до конца года

В ближайшие месяцы Банк России может продолжить смягчать монетарную политику на фоне общего замедления инфляции и адаптации экономики к новым условиям, уверены в Госдуме. Эксперты не исключают, что уже к концу текущего года ЦБ опустит свою ключевую ставку с текущих 9,5% до 7% годовых. Как ожидают специалисты, действия регулятора станут сигналом для банков, и в результате кредитные организации начнут пересматривать условия по вкладам и кредитам, включая ипотеку. Как в этих условиях могут измениться проценты по займам и депозитам в стране до конца года — в материале RT.

По итогам 2022 года ключевая ставка Банка России может опуститься до 7% годовых. Таким мнением в интервью RT поделился председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, снижение показателя выглядит закономерным на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке и в экономике в целом.

«Острая фаза кризиса преодолена, и сейчас началась фаза адаптации к новым условиям. Рубль уверенно укрепляется в последнее время, а инфляция замедляется, что открывает Центробанку новые возможности для манёвра. Планомерное снижение ставки позволит оживить экономическую активность», — отметил Аксаков.

10 июня совет директоров ЦБ решил опустить ключевую ставку до 9,5% годовых. Таким образом, значение вернулось на досанкционный уровень.

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Изначально санкции вызвали эмоциональную реакцию финансового рынка и рядовых потребителей, что привело к резкому ослаблению рубля и росту потребительских цен. Для нормализации обстановки Центробанк принял комплекс мер, в частности резко поднял свою ключевую ставку — с 9,5% до рекордных 20% годовых.

ЦБ пошёл на такой шаг для заметного увеличения банковских процентов по кредитам и вкладам. Таким образом планировалось охладить потребительский спрос в экономике, а также связать избыточную денежную массу в обращении и направить её на депозиты. Всё это должно было оказать давление на инфляцию в стране.

«Традиционно ключевая ставка является определяющим индикатором для банков при формировании предложений по финансовым продуктам. На фоне высоких ставок потребление сократилось и спрос на кредитные продукты ослаб», — рассказал RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

В результате действий ЦБ в марте средняя ставка по потребительским кредитам на срок от одного года до трёх лет выросла с 14,16% до 19,64%, а в апреле достигла 21,38% годовых, говорится в материалах регулятора. В свою очередь, средний процент по ипотеке на новостройки с конца февраля по начало апреля поднимался с 11,68 до 20,72%, а на вторичное жильё — с 11,59% до 20,34%. Такие данные приводит компания «ДОМ.РФ».

Тем временем доходность банковских депозитов увеличивалась почти в 2,5 раза. По данным ЦБ, если ещё в конце февраля максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших российских банках составляла в среднем 8,59%, то уже в начале марта значение достигало 20,51% годовых.

В настоящий момент по мере замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ российские банки вновь стали уменьшать проценты по вкладам и займам. Так, например, средняя рыночная ставка по ипотеке уже опустилась примерно до 11,4% годовых. При этом опрошенные RT специалисты прогнозируют дальнейшее снижение показателя в ближайшее время.

По мнению Анатолия Аксакова, в течение следующих нескольких месяцев рыночные ипотечные ставки могут опуститься ниже 10%. Более того, как полагает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, к осени значение может достигнуть уровня 8,5—9% годовых.

«Ставки по обычным потребительским кредитам могут быть снижены до 11—12%. Однако банки будут подходить к этому процессу более осторожно, поскольку процент невозврата по таким ссудам выше, чем по другим финансовым продуктам. Поэтому и оценивать потенциальных заёмщиков в данном случае кредитные организации будут тщательнее, чем, например, по ипотечным займам», — отметил Разуваев в беседе с RT.

РИА Новости

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На сегодняшний день средняя максимальная ставка по депозитам в России уже вернулась к уровню 9,85% годовых. По мнению Сергея Суверова, в дальнейшем значение может опуститься ниже отметки 7%.

«В то же время банки будут пытаться удержать лояльных клиентов и предлагать им выгодные варианты продления вкладов, а также делать акции для привлечения новой аудитории. Это позволит несколько замедлить отток капитала из банковского сектора», — отметил собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Разуваев. По прогнозу эксперта, к концу текущего года депозитные ставки стабилизируются в диапазоне 6—8% годовых. Россияне при этом могут начать активнее переводить средства на фондовый рынок, не исключил специалист.

«В первую очередь, речь идёт об облигациях, доходность которых выше по сравнению с банковским вкладом. В валюту вкладчики вряд ли будут переводить деньги. В марте некоторые граждане в панике стали скупать валюту по высокому курсу, пытаясь сохранить свои сбережения, но эта тактика не сработала. Поэтому интерес к доллару и евро у граждан закономерно пропал», — заключил Разуваев.