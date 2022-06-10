До 9,5% годовых: Банк России в четвёртый раз подряд снизил ключевую ставку

В пятницу, 10 июня, совет директоров Центробанка РФ решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых. Как объяснили в ЦБ, внешние условия для российской экономики по-прежнему остаются сложными, однако инфляция замедляется быстрее ожиданий, а активность снижается в меньших масштабах, чем прогнозировалось. По оценке Минэкономразвития, действия Банка России позволят подстегнуть кредитование и приведут к оживлению потребительского спроса в стране. Эксперты при этом не исключают вероятности очередного снижения ставки в ближайшие месяцы.

В пятницу, 10 июня, Банк России снизил ключевую ставку на полтора процентных пункта — с 11 до 9,5% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял по итогам первого летнего заседания в 2022 году.

Как отметили в Центробанке, внешние условия для российской экономики по-прежнему остаются сложными. Тем не менее инфляция в России замедляется быстрее ожиданий, а экономическая активность снижается в меньшем масштабе, чем прогнозировалось ранее.

«Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — говорится в сообщении Центробанка.

По данным регулятора, годовая инфляция в России уже опустилась до 17%. При этом, как полагают специалисты ЦБ, по итогам текущего года её значение составит 14—17%.

«Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5—7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024-м», — добавили в ЦБ.

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Центральный банк России снижает свою ключевую ставку уже в четвёртый раз подряд. Такие действия регулятора должны подстегнуть кредитование и тем самым оживить потребительскую активность в России. Об этом в конце мая заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам министра, в стране наблюдается так называемый кризис спроса. Предприятия и население тратят недостаточно денег в экономике, а с начала 2022 года уровень расходов в реальном выражении сократился на 20%.

В свою очередь, смягчение монетарной политики ЦБ призвано исправить ситуацию, пояснил Решетников. Предполагается, что российские банки отреагируют на уменьшение ключевой ставки и начнут снижать проценты по кредитам и депозитам. В результате банковские вклады станут менее доходными, а потребительские кредиты будут дешевле.

«Мы рассчитываем, что потребительское кредитование потихоньку вернётся. Конечно, сейчас заканчиваются депозиты, которые были в банках по этим высоким ставкам, и банки пойдут на снижение. У людей появится выбор: либо продлевать депозиты по более низким ставкам, либо, может быть, какую-то часть средств забрать в потребление», — объяснил глава Минэкономразвития.

РИА Новости

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Курс на снижение

Напомним, 28 февраля Центробанк повысил свою ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5 до рекордных 20% годовых. Такое решение ЦБ принял в качестве одной из антикризисных мер в условиях санкций.

С конца зимы США, Евросоюз и ряд других стран продолжают вводить против России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Изначально рестрикции вызвали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и рядовых граждан. В марте курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно, а россияне стали массово скупать продукты и товары, что привело к ажиотажному росту цен. В марте годовая инфляция в России ускорилась с 9,2 до 16,7%, а в апреле достигла 17,8% — самого высокого уровня с 2002 года.

Для стабилизации обстановки правительство и Центробанк одобрили целый комплекс инициатив. Помимо повышения ключевой ставки, был введён временный порядок обращения наличной валюты в стране и ограничен вывод капитала за границу. Также власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки, запретили экспорт некоторых товаров и утвердили меры финансовой поддержки граждан и бизнеса.

Уже во второй половине весны ситуация в экономике начала постепенно стабилизироваться: рубль сумел подорожать вдвое по сравнению с мартовскими максимумами, а темпы роста цен замедлились. На этом фоне с апреля ЦБ стал снимать введённые ограничения и плавно снижать ключевую ставку: сначала до 17%, затем до 14%, а позже до 11% годовых.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 22 июля. Как отметили в ЦБ, регулятор будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки в зависимости от динамики инфляции. При этом, как полагают эксперты, регулятор может вновь опустить ставку в ближайшее время.

«Банк России может дополнительно снизить ставку до 7,5—8% годовых. Если же во второй половине года произойдёт новый виток роста инфляции, то ставка, напротив, может быть снова повышена», — предположил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Без резких движений

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта укреплялась в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 2,5% — до 57,9 рубля, а курс евро — на 3,6%, до 61 рубля (затем они опускались до 56,72 и 59,80 рубля соответственно).

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Обычно снижение ставки ЦБ оказывает давление на российскую валюту в долгосрочной перспективе. За счёт действий регулятора уменьшается доходность долговых бумаг РФ и падает интерес инвесторов к рублю в рамках операций кэрри-трейд. Такая финансовая стратегия подразумевает приобретение валюты государства, в котором установлены низкие процентные ставки, с последующим вложением этих денег в валюту стран с высокими процентными ставками.

Впрочем, с учётом по-прежнему действующих ограничений на движение капитала влияние ключевой ставки ЦБ на рубль пока остаётся сдержанным. Таким мнением с RT поделился директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Ставка Центробанка почти не влияет на курс, так как механизм кэрри-трейд не работает. При этом спекулянты могут по привычке негативно реагировать на её снижение, но сейчас это не приведёт к развороту тренда на укрепление нацвалюты», — объяснил эксперт.

По его словам, на курс рубля сегодня во многом влияет дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты в России. Так, на фоне ограничений ЦБ и падения импорта интерес граждан и бизнеса к покупке долларов и евро снизился, в то время как валютные поступления от продажи российских товаров за границей продолжают поступать в страну в значительных объёмах.

Вместе с тем слишком крепкий рубль невыгоден для российского бюджета и экспортёров, считает Артём Деев. На этом фоне, как полагает эксперт, в ближайшее время власти продолжат постепенно смягчать ограничения на финансовом рынке и тем самым сдерживать дальнейшее удорожание нацвалюты.

«В ближайшее время курсы могут вернуться к уровням 60—62 рубля за доллар и 64—66 рублей за евро. В течение месяца показатели, скорее всего, продолжат понемногу расти, так как слишком окрепший рубль снижает доходы компаний-экспортёров и бюджета, рассчитанного из курса в 72 рубля за доллар», — заключил Деев.