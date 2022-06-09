Сигнал для рубля: Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки

Президент Владимир Путин своим указом отменил требование к экспортёрам продавать половину валютной выручки. В конце февраля власти обязали бизнес обменивать на рубли полученные от продажи товаров за рубеж доллары и евро. Инициатива была призвана стабилизировать ситуацию на финансовом рынке в условиях санкций. Эти действия помогли российской валюте быстро оправиться от потерь и серьёзно подорожать. Тем не менее, как отмечают эксперты, слишком крепкий рубль невыгоден для бюджета, поэтому руководство страны постепенно смягчает введённые ранее меры. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь размер продажи валютной выручки станет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В свою очередь, сроки проведения таких операций будет устанавливать Центральный банк.

Напомним, 28 февраля 2022 года власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки, то есть обменивать полученные от продажи товаров за рубежом доллары и евро на рубли. Такое решение было принято для стабилизации обстановки на финансовом рынке в условиях санкций. Позже норматив был понижен до 50%.

«Меру ввели в период валютного кризиса, и на тот момент было понятно, что она станет временной. В целом инициатива действительно оказалась очень правильной и позволила снизить панику на валютном рынке, но сейчас в ней уже нет смысла», — отметил в беседе с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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С конца зимы США, Евросоюз и ряд других стран продолжают вводить против России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Изначально рестрикции в отношении Москвы вызвали эмоциональную реакцию инвесторов и привели к резкому ослаблению российской валюты. Так, в начале марта курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 рубля и 132 рублей соответственно. На этом фоне Центробанк и правительство одобрили комплекс антикризисных мер.

Помимо обязательной продажи валютной выручки экспортёрами кабмин отменил НДС для граждан при покупке золота. Параллельно ЦБ временно повышал ключевую ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле.

Также по теме На пути к равновесию: как могут измениться курсы доллара и евро в июне На открытии торгов в среду, 1 июня, курсы доллара и евро на Мосбирже опускались до 61,2 и 62,15 рубля, после чего поднялись выше 62 и...

За счёт инициатив властей российская валюта смогла полностью отыграть санкционные потери и существенно укрепиться по отношению к американской и европейской. При этом в конце мая курсы доллара и евро ненадолго опускались до 55,8 и 57,1 рубля соответственно — минимальных значений за последние несколько лет.

В этих условиях Банк России начал постепенно снимать ограничения на валютном рынке и опустил ключевую ставку до 11% годовых. Одновременно власти стали смягчать требования к экспортёрам по продаже выручки.

«Кризис в целом удалось пройти, а рубль показывает устойчивое укрепление. Тем не менее для бюджета сильная нацвалюта несёт определённые риски, поэтому слишком крепкий рубль правительству не нужен», — отметил Александр Разуваев.

Похожую точку зрения ранее озвучивал глава Минэкономразвития России Максим Решетников. По его словам, власти пытаются ограничить чрезмерное укрепление нацвалюты и вернуть курс к равновесному уровню.

«Слишком слабый рубль — это значит, что теряют потребители, товары становятся дороже, дополнительный импульс инфляции и так далее. Слишком сильный рубль долгое время — это значит, что производство становится неконкурентоспособным, внутреннее производство проигрывает импорту. Экспорт становится на внешних рынках неконкурентоспособным и так далее. Поэтому нам нужен разумный баланс», — отмечал Решетников.

Максим Решетников

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На торгах в четверг, 9 июня, рубль показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. В первой половине дня курсы доллара и евро снижались до 57,41 и 61,2 рубля соответственно, однако после публикации указа Владимира Путина значения поднялись выше 59 и 63 рублей.

По мнению опрошенных RT экспертов, отмена обязательной продажи 50% валютной выручки экспортёрами и послабления со стороны ЦБ позволят избежать дальнейшего укрепления рубля. Тем не менее специалисты пока не ожидают серьёзного повышения курсов доллара и евро в обозримой перспективе.

Значимую поддержку рублю оказывает дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты в России, рассказал в беседе с RT директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. Как объяснил эксперт, приток валюты в страну по-прежнему остаётся высоким, в то время как спрос на неё снизился — в том числе за счёт падения импорта.

«У нас всё ещё наблюдается определённый перекос в экспорте и импорте. Профицит внешней торговли увеличивается в основном за счёт растущих цен на наше сырьё. Вместе с тем механизм параллельного импорта ещё не заработал в полной мере, а из-за проблем с логистикой возникают трудности с завозом иностранной продукции. Однако есть прогнозы, что уже к началу июля эти вопросы удастся урегулировать», — рассказал Манаенко.

По мнению Александра Разуваева, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в диапазоне 55—60 рублей. Впрочем, как полагает Иван Манаенко, по мере запуска импорта значение может вернуться к диапазону 70—75 рублей.