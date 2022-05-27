Бонус для бюджета: почему рост курсов доллара и евро выгоден для российской экономики
- Gettyimages.ru
- © Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket
В пятницу, 27 мая, российская валюта дешевеет на Московской бирже. Во время торгов курс доллара поднимался на 3,4% — до 67,5 рубля, а курс евро — на 5,4%, до 71,7 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё 11 мая.
Нацвалюта продолжила дешеветь после заметного ослабления накануне. Так, ещё на торгах 26 мая курс доллара вырос с 59,33 до 65,26 рубля, а курс евро — с 60,63 до 68 рублей. Во многом наблюдаемая динамика связана с действиями Центробанка, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
«Рубль прервал мощное укрепление последних недель в связи с несколькими факторами. Речь идёт о резком снижении ключевой ставки ЦБ и возросших ожиданиях по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Также свою роль сыграли послабления в нормативах продажи экспортной выручки как по сроку, так и по объёму», — рассказал собеседник RT.
26 мая совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку до 11% годовых. Такое решение регулятора делает вложения денег в рублёвые активы менее привлекательными для инвесторов. В частности, доходность государственных облигаций снижается, и участники рынка начинают выводить свои средства из этих ценных бумаг, что оказывает давление на рубль.
Кроме того, власти разрешили компаниям-экспортёрам продавать только 50% своей валютной выручки вместо утверждённых ранее 80%. ЦБ, в свою очередь, увеличил срок, за который бизнес должен продать выручку, с 60 до 120 дней. Такие меры, как ожидается, должны уменьшить спрос на рубли.
- РИА Новости
- © Мария Девахина
Помимо решений Центробанка, влияние на курсы доллара и евро оказало завершение налогового периода в России. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
«В последние дни компании активно обменивали иностранную валюту на рубли для перечисления в бюджет НДС, НДПИ и акцизов за май. Сейчас основная фаза платежей завершилась, и спрос на рублёвую ликвидность резко снизился», — пояснил специалист.
К привычным уровням
Напомним, ещё в начале весны 2022 года курсы доллара и евро на Мосбирже впервые поднимались выше 121 рубля и 132 рублей соответственно. Так рынок отреагировал на масштабные санкции Запада в отношении России.
Тогда для стабилизации обстановки правительство и Центробанк приняли комплекс мер. В частности, власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки, то есть обменивать полученные доллары и евро на рубли. Наряду с этим ЦБ временно повысил ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.
Действия властей наряду с внешними ограничениями в торговле привели к дисбалансу спроса и предложения иностранной валюты в России. Интерес граждан и бизнеса к покупке долларов и евро снизился, в то время как валютные поступления от продажи российских товаров за границей продолжили поступать в страну в значительных объёмах.
В результате менее чем за три месяца нацвалюта не только полностью отыграла санкционные потери текущего года, но и в два раза укрепилась по отношению к американской и европейской. Так, на торгах в среду, 25 мая, курс доллара впервые с февраля 2018 года опускался до 55,8 рубля. В то же время курс евро снижался до 57,1 рубля — самого низкого уровня с мая 2015-го.
«В условиях ограничения капитальных операций давление на курс оказывают экспортёры. Сальдо торгового баланса по итогам года может вырасти до $140 млрд. Этот объём нечем уравновесить, поэтому курсы доллара и евро продолжили бы снижаться, если не предпринимать никаких мер», — рассказал RT начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
По данным Минэкономразвития, укрепления рубля позволило серьёзно замедлить инфляцию в России. Так, если ещё в марте товары и услуги в среднем по стране еженедельно дорожали на 2%, то за неделю с 14 по 20 мая, потребительские цены снизились на 0,02%. Это произошло впервые за последние девять месяцев.
Вместе с тем слишком крепкий рубль невыгоден для российского бюджета, отмечают эксперты. На фоне резкого удорожания национальной валюты страна при поставках за границу прежнего объёма товаров получает меньший объём рублёвой выручки. В результате доходы государственной казны начинают сокращаться.
«Очень сильный рубль снижает конкурентные преимущества российских компаний на внешних рынках, сокращает их прибыль и поступления в бюджет. Поэтому сейчас необходимо вернуться к равновесному значению курса нацвалюты для балансировки бюджета, о чём ранее заявляли власти», — отметил Артём Деев.
Как напомнил специалист, российский бюджет на 2022 год свёрстан в расчёте на курс 72 рубля за доллар. Таким образом, в ближайшее время ЦБ может продолжить постепенно смягчать введённые ранее ограничения и тем самым ослаблять нацвалюту.
По прогнозу Деева, в обозримой перспективе курс доллара может выйти в диапазон 70—72 рубля, а курс евро — в коридор 75—78 рублей. Похожей оценки придерживается и Михаил Зельцер.
«Ближайший ориентир — 70 рублей за доллар и 75 рублей за евро. К концу года значения могут оказаться несколько выше. Между тем о кризисных уровнях марта можно в принципе забыть на фоне всё ещё актуальных ограничений в торговле», — заключил Зельцер.