Бонус для бюджета: почему рост курсов доллара и евро выгоден для российской экономики

На торгах в пятницу, 27 мая, курсы доллара и евро впервые за последние две недели превысили уровни 67 и 71 рубль соответственно. Российская валюта уверенно дешевеет уже второй день подряд после резкого удорожания последних месяцев. Как отмечают эксперты, давление на рубль оказало завершение налогового периода в стране, снижение ключевой ставки ЦБ и смягчение Центробанком ограничений на финансовом рынке. По словам аналитиков, слишком крепкая нацвалюта была невыгодна для бюджета, поскольку государственная казна недополучала доходы от экспорта. На этом фоне специалисты прогнозируют дальнейший рост курсов доллара и евро в обозримой перспективе, но в то же время не ожидают возвращения показателей к мартовским рекордам.

В пятницу, 27 мая, российская валюта дешевеет на Московской бирже. Во время торгов курс доллара поднимался на 3,4% — до 67,5 рубля, а курс евро — на 5,4%, до 71,7 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё 11 мая.

Нацвалюта продолжила дешеветь после заметного ослабления накануне. Так, ещё на торгах 26 мая курс доллара вырос с 59,33 до 65,26 рубля, а курс евро — с 60,63 до 68 рублей. Во многом наблюдаемая динамика связана с действиями Центробанка, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Рубль прервал мощное укрепление последних недель в связи с несколькими факторами. Речь идёт о резком снижении ключевой ставки ЦБ и возросших ожиданиях по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Также свою роль сыграли послабления в нормативах продажи экспортной выручки как по сроку, так и по объёму», — рассказал собеседник RT.

26 мая совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку до 11% годовых. Такое решение регулятора делает вложения денег в рублёвые активы менее привлекательными для инвесторов. В частности, доходность государственных облигаций снижается, и участники рынка начинают выводить свои средства из этих ценных бумаг, что оказывает давление на рубль.

Кроме того, власти разрешили компаниям-экспортёрам продавать только 50% своей валютной выручки вместо утверждённых ранее 80%. ЦБ, в свою очередь, увеличил срок, за который бизнес должен продать выручку, с 60 до 120 дней. Такие меры, как ожидается, должны уменьшить спрос на рубли.

РИА Новости

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Помимо решений Центробанка, влияние на курсы доллара и евро оказало завершение налогового периода в России. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«В последние дни компании активно обменивали иностранную валюту на рубли для перечисления в бюджет НДС, НДПИ и акцизов за май. Сейчас основная фаза платежей завершилась, и спрос на рублёвую ликвидность резко снизился», — пояснил специалист.

К привычным уровням

Напомним, ещё в начале весны 2022 года курсы доллара и евро на Мосбирже впервые поднимались выше 121 рубля и 132 рублей соответственно. Так рынок отреагировал на масштабные санкции Запада в отношении России.

Тогда для стабилизации обстановки правительство и Центробанк приняли комплекс мер. В частности, власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки, то есть обменивать полученные доллары и евро на рубли. Наряду с этим ЦБ временно повысил ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

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Действия властей наряду с внешними ограничениями в торговле привели к дисбалансу спроса и предложения иностранной валюты в России. Интерес граждан и бизнеса к покупке долларов и евро снизился, в то время как валютные поступления от продажи российских товаров за границей продолжили поступать в страну в значительных объёмах.

В результате менее чем за три месяца нацвалюта не только полностью отыграла санкционные потери текущего года, но и в два раза укрепилась по отношению к американской и европейской. Так, на торгах в среду, 25 мая, курс доллара впервые с февраля 2018 года опускался до 55,8 рубля. В то же время курс евро снижался до 57,1 рубля — самого низкого уровня с мая 2015-го.

«В условиях ограничения капитальных операций давление на курс оказывают экспортёры. Сальдо торгового баланса по итогам года может вырасти до $140 млрд. Этот объём нечем уравновесить, поэтому курсы доллара и евро продолжили бы снижаться, если не предпринимать никаких мер», — рассказал RT начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

РИА Новости

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По данным Минэкономразвития, укрепления рубля позволило серьёзно замедлить инфляцию в России. Так, если ещё в марте товары и услуги в среднем по стране еженедельно дорожали на 2%, то за неделю с 14 по 20 мая, потребительские цены снизились на 0,02%. Это произошло впервые за последние девять месяцев.

Вместе с тем слишком крепкий рубль невыгоден для российского бюджета, отмечают эксперты. На фоне резкого удорожания национальной валюты страна при поставках за границу прежнего объёма товаров получает меньший объём рублёвой выручки. В результате доходы государственной казны начинают сокращаться.

«Очень сильный рубль снижает конкурентные преимущества российских компаний на внешних рынках, сокращает их прибыль и поступления в бюджет. Поэтому сейчас необходимо вернуться к равновесному значению курса нацвалюты для балансировки бюджета, о чём ранее заявляли власти», — отметил Артём Деев.

Как напомнил специалист, российский бюджет на 2022 год свёрстан в расчёте на курс 72 рубля за доллар. Таким образом, в ближайшее время ЦБ может продолжить постепенно смягчать введённые ранее ограничения и тем самым ослаблять нацвалюту.

По прогнозу Деева, в обозримой перспективе курс доллара может выйти в диапазон 70—72 рубля, а курс евро — в коридор 75—78 рублей. Похожей оценки придерживается и Михаил Зельцер.

«Ближайший ориентир — 70 рублей за доллар и 75 рублей за евро. К концу года значения могут оказаться несколько выше. Между тем о кризисных уровнях марта можно в принципе забыть на фоне всё ещё актуальных ограничений в торговле», — заключил Зельцер.