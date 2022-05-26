До 11% годовых: Банк России третий раз подряд снизил ключевую ставку

В четверг, 26 мая, совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Как объяснили в ЦБ, инфляция в России замедляется быстрее, чем прогнозировалось. При этом экономические условия по-прежнему остаются сложными, однако риски для финансовой стабильности снизились, отметили в регуляторе. Как полагают специалисты, снижение ключевой ставки должно оживить рынок кредитования и тем самым поддержать деловую и потребительскую активность в стране.

Банк России с 27 мая снизит ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 14 до 11% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял по итогам внепланового заседания в четверг, 26 мая.

«Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — говорится в сообщении Центробанка.

Как отметили в ЦБ, инфляция в России снижается быстрее, чем ожидалось, и в годовом выражении уже опустилась до 17,5%. Более того, по данным Росстата, за неделю с 14 по 20 мая в стране впервые за девять месяцев была зафиксирована дефляция — потребительские цены на товары и услуги в среднем снизились на 0,02%.

«Продолжается приток средств на срочные рублёвые депозиты, а кредитная активность остаётся низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», — пояснили в Банке России.

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По оценке регулятора, внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает деловую и потребительскую активность в стране. Тем не менее риски для финансовой стабильности несколько снизились. Это, в свою очередь, позволяет смягчать отдельные меры по контролю за движением капитала, добавили в ЦБ.

Примечательно, что Центральный банк снижает свою ключевую ставку уже третий раз подряд. Таким образом регулятор пытается оживить российский рынок кредитования и поддержать экономическую активность в стране, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Как напомнил специалист, традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных и депозитных ставок. В результате смягчения монетарной политики банковские вклады станут менее доходными, а потребительские займы будут дешевле, подчеркнул специалист.

«Ставки по кредитам при высокой ключевой ставке были фактически заградительными. Более того, многие заёмщики старались вовсе не брать ссуды. Сейчас проценты по кредитам изменятся на ту же величину, на которую сегодня ЦБ понизил ставку, то есть банки примут симметричное решение. Для депозитов также будет характерно снижение ставок, но часть банков могут ещё делать какие-либо выгодные предложения клиентам», — объяснил Суверов.

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Напомним, 28 февраля Центробанк повысил свою ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20% годовых. Такое решение ЦБ принял в качестве одной из антикризисных мер в условиях санкций.

С конца зимы западные страны вводят против России всё новые экономические ограничения в ответ на проводимую Москвой спецоперацию на Украине. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Одновременно была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Изначально санкции спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и рядовых граждан. В марте курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно, а россияне стали массово скупать продукты и товары, что привело к ажиотажному росту цен. По данным Росстата, в марте годовая инфляция в России ускорилась с 9,2 до 16,7%, а в апреле достигла 17,83% — максимального уровня за последние 20 лет.

Для поддержки экономики правительство и ЦБ одобрили комплекс инициатив. Помимо повышения ключевой ставки, был ограничен вывод капитала за границу и введён временный порядок обращения валюты в стране. Одновременно власти обязали экспортёров продавать 80% от своей валютной выручки, запретили вывоз некоторых товаров за границу, утвердили меры поддержки бизнеса и граждан, а также легализовали параллельный импорт.

В результате принятых инициатив ситуация в экономике постепенно начала стабилизироваться. На этом фоне уже в апреле Центральный банк опустил ключевую ставку сначала до 17%, а позже — до 14% годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 10 июня. При этом в регуляторе не исключают вероятность очередного снижения ставки.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — подчеркнули в Центробанке.

Как предположил в разговоре с RT начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, к концу текущего года ключевая ставка ЦБ может опуститься до 10% годовых. В то же время финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допускает возвращение показателя к докризисному уровню 9,5% годовых.

Валютный ориентир

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта дешевела в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара поднимался на 3% — до 61,15 рубля, а курс евро — на 4,6%, до 63,4 рубля.

Обычно снижение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы менее привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт действий регулятора уменьшается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате отток инвестиций с рынка ОФЗ усиливается, что негативно сказывается на динамике рубля.

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Впрочем, в условиях ограниченного движения капитала влияние ключевой ставки на российскую валюту пока остаётся сдержанным. Таким мнением с RT поделился начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Сейчас трансграничные потоки ограничены, нет никакого привычного кэрри-трейда иностранцев, которые бы перекладывали свои деньги из валют с низкими ставками в валюты с высокими. Поэтому в моменте влияние на рубль сдержанное. Курс нацвалюты сейчас в первую очередь зависит от ситуации с торговым балансом», — объяснил Карпунин.

По его словам, в настоящий момент предложение иностранной валюты в России превышает спрос на неё. За счёт внешних ограничений в торговле импорт зарубежных товаров в страну заметно сократился, в то время как деньги от продажи российских товаров за границей продолжают поступать в значительных объёмах.

На этом фоне за последние два месяца российская валюта смогла подорожать более чем в два раза по отношению к американской и европейской. Ещё на торгах 25 мая курсы доллара и евро впервые за последние годы опускались до 55,8 и 57,1 рубля. соответственно. Впрочем, такое укрепление нацвалюты невыгодно для бюджета, поэтому ЦБ будет принимать меры для некоторого ослабления рубля, считают аналитики.

«ЦБ уже постепенно отменяет ограничительные меры. Норматив по обязательной продаже валютной выручки для экспортёров был понижен 80 до 50%. Наряду с этим постепенно восстанавливаются логистические цепочки. Это значит, что будет повышаться спрос на валюту со стороны импортёров», — считает Владислав Антонов.

По его мнению, уже к концу года курс доллара может вернуться к уровню 85 рублей. В то же время, по мнению Михаила Шульгина, показатель будет находиться в коридоре 70—80 рублей по итогам 2022-го.