На пути к равновесию: как могут измениться курсы доллара и евро в июне

На открытии торгов в среду, 1 июня, курсы доллара и евро на Мосбирже опускались до 61,2 и 62,15 рубля, после чего поднялись выше 62 и 64 рублей. В ближайший месяц динамика показателей продолжит зависеть от баланса спроса и предложения иностранной валюты на российском рынке, считают эксперты. Кроме того, аналитики ждут от Центробанка дальнейшего снижения ключевой ставки и ослабления ограничений на финансовом рынке, что должно оказать давление на рубль. Как объясняют специалисты, слишком крепкая нацвалюта невыгодна для российских экспортёров и бюджета страны. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро в июне — в материале RT.

В среду, 1 июня, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия торгов курс доллара опускался на 0,5% — до 61,2 рубля, а курс евро — на 0,3%, до 62,15 рубля. Впрочем, после этого значения поднимались выше 62 и 64 рублей соответственно.

Отметим, что в мае нацвалюта смогла заметно укрепиться. Так, за последний месяц весны курс доллара на Мосбирже упал на 13,3% — до 61,5 рубля, а курс евро — на 16,6%, до 62,33 рубля. При этом в определённый момент показатели снижались до 55,8 и 57,1 рубля соответственно — минимальных значений за последние несколько лет.

В ближайшее время динамика рубля на внутреннем рынке во многом будет зависеть от баланса спроса и предложения иностранной валюты. Таким мнением в беседе с RT поделился аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Также по теме Себе дороже: к чему могут привести санкции ЕС против российской нефти и Сбербанка На торгах во вторник, 31 мая, цена нефти Brent впервые с начала весны превышала $124 за баррель. Рынок отреагировал на решение стран...

«Своей сильной динамикой рубль обязан тому, что с января по апрель этого года у России образовался большой профицит счёта текущих операций в размере $95,8 млрд, а профицит внешней торговли увеличился втрое — до $106,5 млрд. То есть приток валюты в страну сохраняется почти в прежних объёмах, а спрос на неё резко упал — в том числе из-за снижения импорта», — объяснил Потавин.

Как отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в текущих условиях поддержку нацвалюте может оказать рост цен на энергоресурсы. После решения Евросоюза ввести эмбарго на импорт нефти из России стоимость сырья марки Brent впервые с начала весны превысила $124 за баррель. При этом в обозримой перспективе ограничения ЕС способны привести к ещё большему подъёму котировок, уверен Зельцер.

Между тем эксперт перечислил факторы, которые, по его мнению, могут сыграть против рубля. По его словам, инвесторы будут внимательно следить за итогами заседания ЦБ 10 июня. Как ожидается, по итогам встречи совет директоров регулятора может вновь опустить ключевую ставку.

«Цикл смягчения монетарной политики будет играть не в пользу рубля. Дело в том, что чем ниже процентная ставка ЦБ, тем больше денег в финансовой системе и меньше поддержки для стоимости нацвалюты», — пояснил Зельцер в разговоре с RT.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Напомним, в начале весны на фоне санкций Запада курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 рубля и 132 рублей соответственно. Тогда для стабилизации обстановки власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки, то есть обменивать полученные доллары и евро на рубли. Наряду с этим, ЦБ временно повышал ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

В настоящий момент на фоне резкого удорожания рубля Центробанк смягчил часть ограничений на финансовом рынке и опустил ключевую ставку до 11% годовых, а экспортёрам разрешили продавать только 50% валютной выручки. Таким образом власти пытаются ограничить чрезмерное укрепление нацвалюты и вернуть курс рубля к равновесному уровню. Об этом ранее заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Слишком слабый рубль — это значит, что теряют потребители, товары становятся дороже, дополнительный импульс инфляции и так далее. Слишком сильный рубль долгое время — это значит, что производство становится неконкурентоспособным, внутреннее производство проигрывает импорту. Экспорт становится на внешних рынках неконкурентоспособным и так далее. Поэтому нам нужен разумный баланс», — отмечал Решетников.

Как напомнил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, российский бюджет на 2022 год свёрстан в расчёте на курс 72 рубля за доллар.

«Для бюджета сильный рубль означает снижение в рублёвом эквиваленте доходов от экспортного сектора. Полагаю, что в ближайшее время курс доллара продолжит оставаться выше 55 рублей, а основными целями для него будут два уровня — 71 и 76 рублей. В июне курс может подскочить до этих показателей, после чего сформируется коридор для консолидации», — отметил Антонов.

По мнению Александра Потавина, до конца месяца курсы доллара и евро будут колебаться в широких диапазонах.

«В среднесрочной перспективе мы ждём, что рубль вернётся к экономически более обоснованным уровням. По нашим оценкам, в июне курс доллара будет торговаться в коридоре 56—70 рублей, а курс евро останется в районе 58—72 рублей», — заключил Потавин.