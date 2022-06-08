«Рост цен остановился»: с чем связано замедление инфляции в России

В мае годовая инфляция в России замедлилась с 17,83 до 17,1%. Темпы удорожания товаров и услуг снизились после резкого скачка в начале весны. Эксперты связывают это с рекордным укреплением рубля и спадом ажиотажа на потребительском рынке. В ближайшие месяцы дополнительное давление на цены будут оказывать сезонные факторы, считают специалисты. Вместе с тем, по словам Владимира Путина, ситуацию нужно внимательно анализировать, поскольку в снижении уровня инфляции есть не только плюсы, но и «определённая засада». Как объясняют аналитики, речь идёт о слабом внутреннем спросе, который рискует стать вызовом для экономики. Впрочем, оживить активность потребителей может индексация соцвыплат и снижение ключевой ставки ЦБ, не исключают экономисты.

Уровень годовой инфляции в России по итогам мая опустился до 17,1%. Такие цифры приводятся в опубликованном в среду, 8 июня, докладе Росстата.

Темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране постепенно снижаются после резкого скачка в первой половине весны. Напомним, в марте годовая инфляция ускорилась с 9,15 до 16,69%, а в апреле достигла 17,83% — максимального уровня за последние 20 лет.

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Тогда к резкому повышению цен привела эмоциональная реакция финансового рынка и рядовых граждан на санкции Запада в отношении Москвы. В марте курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно, а россияне стали массово скупать продукты и товары.

Впрочем, уже в мае ситуация начала стабилизироваться за счёт инициатив властей и изменения условий во внешней торговле. За последний месяц весны курс доллара на Мосбирже упал на 13,3% — до 61,5 рубля, а курс евро — на 16,6%, до 62,33 рубля. При этом в определённый момент показатели снижались до 55,8 и 57,1 рубля соответственно — минимальных значений за последние несколько лет.

Тем временем ажиотажный спрос в магазинах стал сходить на нет. По данным Центробанка, в мае инфляционные ожидания россиян и бизнеса заметно снизились. Таким образом, население и компании больше не опасаются серьёзного удорожания товаров и услуг в обозримой перспективе, отмечают эксперты.

«У людей прошёл шок от событий марта, когда на фоне паники они закупались продуктами, что приводило к локальным дефицитам некоторых товаров. Россияне увидели, что полки магазинов по-прежнему наполняются, а рубль укрепляется. Всё это успокоило граждан», — объяснил RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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По его мнению, в ближайшее время инфляция в России продолжит снижаться. Отчасти способствовать этому должны сезонные факторы, уверен экономист. Так, летом на рынок традиционно выходят российские производители плодоовощной продукции, а объём завозимого из-за рубежа продовольствия сокращается.

«В августе, когда начнётся массовый сбор урожая, давление на цены усилится, и мы, вероятно, сможем наблюдать дефляцию. Такая динамика, скорее всего, будет продолжаться вплоть до середины сентября», — добавил специалист.

Ценовая засада

Как ранее заявлял президент Владимир Путин, по итогам 2022 года инфляция в стране может замедлиться до 15%. При этом, хотя ситуацию с ценами удалось взять под контроль, некоторые риски по-прежнему сохраняются, считает глава государства.

«Начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас (недельная. — RT) инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определённая, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», — отмечал Путин.

По последним оценкам Росстата, за неделю с 28 мая по 3 июня потребительские цены на товары и услуги в среднем по стране снизились на 0,01%. Сохранение недельной инфляции на околонулевом уровне в последнее время может говорить о слабом потребительском спросе, рассказала RT руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Снижение спроса, вероятно, связано с сокращением реальных располагаемых доходов населения, уменьшением доступности кредитования и переходом граждан к сберегательной модели поведения. В ответ на слабый спрос бизнес краткосрочно может снизить цены, но стратегически, скорее всего, начнёт сокращать инвестиции и производство», — объяснила Беленькая.

По словам Владимира Путина, в текущих условиях руководство страны должно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан и предоставить бизнесу дополнительную поддержку. Ряд решений в этом направлении уже приняты, подчеркнул президент.

«С 1 июня на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум, и, следовательно, многие социальные пособия и выплаты тоже повысились. Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за II квартал текущего года», — напомнил российский лидер.

РИА Новости

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Кроме того, дополнительно поддержать спрос в экономике должны действия Центробанка, считают эксперты. Напомним, ещё в конце февраля ЦБ в качестве антикризисной меры повысил ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20% годовых. По мере стабилизации ситуации в экономике регулятор начал смягчать монетарную политику и уже опустил ставку до 11% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 10 июня. И уже по итогам своей первой летней встречи топ-менеджмент регулятора может вновь снизить ставку, не исключают специалисты.

«Думаю, ставка будет снижена до 10% годовых. Для экономики такое решение ЦБ означает рост деловой активности. Заёмные средства становятся более дешёвыми, что побуждает предприятия и население активнее брать кредиты на развитие бизнеса и на покупку товаров», — заключил Остапкович.