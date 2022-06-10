Инфляция в США в мае ускорилась до 8,6%
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Как пишет Bloomberg, скорее всего, это подтолкнёт Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов».
«Рекордные цены на бензин в сочетании с постоянными затратами на продукты питания и жильё увеличивают стоимость жизни американцев», — говорится в материале.
Отмечается, что в мае цены на предметы первой необходимости продолжали расти двузначными темпами.