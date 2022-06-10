Инфляция в США в мае ускорилась до 8,6%

Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года.

Как пишет Bloomberg, скорее всего, это подтолкнёт Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов».

«Рекордные цены на бензин в сочетании с постоянными затратами на продукты питания и жильё увеличивают стоимость жизни американцев», — говорится в материале.

Отмечается, что в мае цены на предметы первой необходимости продолжали расти двузначными темпами.