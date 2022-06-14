В Минфине США допустили, что Россия могла увеличить доходы от продажи нефти

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Россия, вероятно, увеличила свои доходы от продажи нефти. Власти Соединённых Штатов рассчитывают их уменьшить. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.
В Минфине США допустили, что Россия могла увеличить доходы от продажи нефти
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«Наша цель — снизить уровень доходов (России от продажи нефти. — RT), несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», — приводит ТАСС его слова на слушаниях в конгрессе.

Адейемо пояснил, что Россия сегодня продаёт меньше нефти в пересчёте на баррели, но может получать больше прибыли из-за роста цен.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика России выдержала первый шок от введённых санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российской нефти негативно скажутся на всём мировом энергетическом рынке.

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