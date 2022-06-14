В Минфине США допустили, что Россия могла увеличить доходы от продажи нефти

Россия, вероятно, увеличила свои доходы от продажи нефти. Власти Соединённых Штатов рассчитывают их уменьшить. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

«Наша цель — снизить уровень доходов (России от продажи нефти. — RT), несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», — приводит ТАСС его слова на слушаниях в конгрессе.

Адейемо пояснил, что Россия сегодня продаёт меньше нефти в пересчёте на баррели, но может получать больше прибыли из-за роста цен.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика России выдержала первый шок от введённых санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российской нефти негативно скажутся на всём мировом энергетическом рынке.