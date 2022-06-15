Трезвый расчёт: энергетические компании США потратили $2 млн на противодействие санкциям в отношении российского урана

Крупные энергетические корпорации США Exelon и Constellation Energy потратили более $2 млн на лоббирование недопущения запрета импорта российского урана в Америку. Об этом свидетельствуют изученные RT данные отчётности конгресса США о лоббистской активности компаний. В текущих геополитических реалиях они придерживаются прагматичного подхода в вопросах обеспечения топливом американских АЭС, считают эксперты.

Проблема обеспечения западных стран (и США в первую очередь) приемлемыми по цене энергоносителями стала в последние месяцы чрезвычайно актуальной.

Масштабные антироссийские санкции, нацеленные на запрет углеводородных ресурсов из России и прерывание привычной логистики, уже привели к рекордному росту цен на бензин для конечных потребителей в Евросоюзе и США.

Вслед за этим началось столь же масштабное инфляционное ралли. Всё это усугубляется накопившимися структурными деформациями в западных энергетических системах, где основной упор последние годы делался на зелёной повестке — декарбонизации и активном дотировании возобновляемых источников энергии.

В итоге традиционная генерация стагнировала до такой степени, что 6 июня президент США Джозеф Байден был вынужден объявить в стране режим чрезвычайной ситуации именно из-за проблем в энергетике.

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Однако, несмотря на давление по линии запрета и санкций в отношении российского углеводородного сектора, сфера ядерной энергетики остаётся одним из островков стабильности.

Во многом это объясняется значительной (до 50% в структуре продаж) долей российского урана на американском рынке, как следует из отчёта госкорпорации «Росатом». А по данным правительственного управления энергетической информации Минэнерго США, на долю России приходится 16% поставляемого в Соединённые Штаты урана.

Доля Казахстана составляет даже больше — 22%, но при этом существенная часть казахстанского экспорта — это продукция дочернего предприятия «Росатома» — компании Uranium One.

Назло морозам

В рамках проводимой Вашингтоном агрессивной антироссийской санкционной политики 24 марта текущего года конгрессменом-республиканцем Питом Стаубером в палату представителей был внесён законопроект H.R.7222, прямо запрещающий импорт урана из России в США.

Чуть раньше, 16 марта, аналогичный законопроект был внесён другой группой конгрессменов во главе с Джоном Барассо. Уже на стадии его внесения было понятно, что запрет на импорт российского урана нанесёт большой ущерб самой американской атомной энергетике, в частности тем компаниям, у которых заключены долгосрочные контракты на соответствующие поставки.

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Все указанные законопроекты, против которых выступает профильный американский бизнес, предусматривают, по сути, прямое вмешательство в бизнес-процессы за пределами США.

В частности, в пояснении к законопроекту №6874 «Об американской энергии для Европы» отмечается, что его целью является «формирование программы по сокращению зависимости союзных европейских стран от природного газа, нефти и ядерного топлива, производимых в России, и в других целях».

А в рамках законопроекта №3978 «О национальной возможности по восстановлению снабжения ураном в Америке» (No Russia Act*) министру энергетики США даётся два поручения. Одно касается реализации «программы по управлению урановым резервом, состоящим из урана, произведённого и прошедшего конверсию в Соединённых Штатах». Второе — программы по обеспечению доступности этого урана.

Цена прагматизма

Представленные законопроекты наносят довольно серьёзный удар по бизнесу американских корпораций, связанных с импортом урана в США. Это не могло не вызвать ответной реакции бизнеса.

Как следует из данных системы раскрытия лоббистской деятельности в конгрессе США, ряд заинтересованных американских компаний вложили существенные суммы в лоббирование недопущения введения запрета на экспорт российского урана в США.

Так, компания ​Constellation Energy Generation в своём отчёте о лоббистской активности на сумму $940 тыс. указала в качестве тематики такие пункты, как законопроект палаты представителей №7222 «О запрете импорта урана из Российской Федерации», законопроект палаты представителей №6874 «Об американской энергии для Европы», законопроект сената №3978 «О национальной возможности по восстановлению снабжения ураном в Америке» (No Russia Act*) от 2022 года и законопроект сената №3856 «О запрете импорта урана из Российской Федерации».

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Помимо Constellation Energy, активные лоббистские усилия по предотвращению принятия конгрессом этих законопроектов предпринимает корпорация ​Exelon, а точнее, её подразделение Business Services, LLC, указавшее в своём отчёте дословно совпадающую тематику с заявленной суммой лоббистской деятельности $1,118 млн.

Сами по себе пункты в отчётности о лоббистской активности не раскрывают конкретную направленность работы лоббистов.

Однако в своём материале от 3 марта международное агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации американского Белого дома указало, что корпорация Exelon, а также Национальный атомный институт (зонтичная структура для представления интересов американского бизнеса в сфере атомной энергии) лоббируют недопущение запрета на импорт российского урана.

Тогда, в начале марта, документально это никак не подтверждалось, а теперь, как следует из приведённых выше данных раскрытия отчётности, бизнес начал выделять финансирование на защиту своих интересов.

Главное — манёвры

Лоббистская активность американских компаний по поставке урана из России говорит о трезвом расчёте бизнеса, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Конечно, никакой особой «любви» к России тут нет. Речь идёт об осознании своих объективных экономических целей, — говорит эксперт. — Российское сырьё для атомных станций обходится им дешевле, чем закупки в каких-то других странах либо собственное производство».

В настоящий момент США идут по пути восстановления у себя производства топлива для АЭС, но при этом собственникам атомных станций экономически целесообразнее закупать сырьё и производить топливо из российских компонентов. Отсюда и стремление сохранить статус-кво, пояснил Юшков. Таким образом, интересы бизнеса и экономических агентов оказались в текущей ситуации заложниками американских геополитических амбиций.

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«Если раньше рынки были выстроены по законам экономики, то сейчас они меняются под влиянием политики, — объясняет эксперт. — Американские корпорации в данном случае выступают не за Россию, а за свой кошелёк. Но проблема для них в том, что политика берёт верх над рациональностью. Шансов на то, что всё на урановом рынке будет по-прежнему, остаётся не так уж много».

Проблема энергодефицита в США этим летом — ключевой вопрос, от которого зависят перспективы российского урана на американском рынке, считает Игорь Юшков. При остром его развитии вряд ли Белый дом решится перекрывать ещё один «энергетический вентиль», полагает он. Пространство для лоббирования на уровне формально-технических вопросов относительно импортируемого урана довольно большое.

«Грубо говоря, какой уран считать российским: произведённый непосредственно в России или, допустим, дочерними структурами того же «Росатома» в Казахстане?» — привёл эксперт пример одного из манёвров для лоббирования.