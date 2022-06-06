Джо Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностей в США

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Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране.
Джо Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностей в США
  • AP

По его словам, «несколько факторов» угрожают возможностям США производить необходимые объёмы электричества.

«Провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», — говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

Президент освободил от ввозных пошлин сроком на два года «определённые солнечные элементы и модули», которые импортируются из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Ранее жителей ряда штатов на Западе и Среднем Западе США предупредили о возможных отключениях электроэнергии этим летом из-за аномальной жары и засухи.

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