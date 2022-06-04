В США жителей ряда регионов предупредили о возможном отключении электроэнергии летом

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Жителей ряда штатов на Западе и Среднем Западе США предупредили о возможных отключениях электроэнергии этим летом из-за аномальной жары и засухи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios, выделяется несколько основных причин.

Первая заключается в повышении расхода электроэнергии в жару, что провоцирует нагрузку на электросети. Вторая — засуха истощает водохранилища и повышает нагрузку на гидроэлектростанции. 

Предупреждения выдали жителям Калифорнии, Аризоны, Иллинойса и Северной Дакоты. 

В начале мая в американском штате Канзас более 15 тыс. человек остались без света из-за торнадо.

Стихийное бедствие, охватившее некоторые районы штата, разрушило или нанесло ущерб тысячам жилых домов и зданий. 

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