В США жителей ряда регионов предупредили о возможном отключении электроэнергии летом
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios, выделяется несколько основных причин.
Первая заключается в повышении расхода электроэнергии в жару, что провоцирует нагрузку на электросети. Вторая — засуха истощает водохранилища и повышает нагрузку на гидроэлектростанции.
Предупреждения выдали жителям Калифорнии, Аризоны, Иллинойса и Северной Дакоты.
В начале мая в американском штате Канзас более 15 тыс. человек остались без света из-за торнадо.
Стихийное бедствие, охватившее некоторые районы штата, разрушило или нанесло ущерб тысячам жилых домов и зданий.