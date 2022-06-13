The Hill: ограничение поставок российского обогащённого урана нанесёт серьёзный ущерб США

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Прекращение поставок обогащённого урана из России в США может привести к негативным последствиям для реакторов на американских АЭС. Об этом сообщили научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар.
The Hill: ограничение поставок российского обогащённого урана нанесёт серьёзный ущерб США
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«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», — написали учёные в статье для издания The Hill.

Отмечается, что Россия имеет значительную долю на мировом рынке ядерной энергии.

Боуэн и Даббар также сообщили, что большое количество ядерных реакторов и их комплектующих в западных странах произведены в России. 

Ранее министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.

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