В США создали команду по разработке стратегии отказа от российского урана
- Gettyimages.ru
«Мы создали в рамках Минэнерго... команду для разработки... урановой стратегии. Мы хотим быть уверены, что в состоянии обеспечить гражданские ядерные объекты как HALEU (топливом повышенного обогащения), так и низкообогащенным ураном», — цитирует её РИА Новости.
10 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что документ не запрещает ввоз урана на территорию США.
Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается.