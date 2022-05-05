В США создали команду по разработке стратегии отказа от российского урана

Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России. Об этом сообщила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в сенате.

«Мы создали в рамках Минэнерго... команду для разработки... урановой стратегии. Мы хотим быть уверены, что в состоянии обеспечить гражданские ядерные объекты как HALEU (топливом повышенного обогащения), так и низкообогащенным ураном», — цитирует её РИА Новости.

10 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что документ не запрещает ввоз урана на территорию США.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается.