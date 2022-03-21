Россия изучает вопрос запрета поставок урана в США

Вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается», — сказал он, отвечая на вопрос, как он относится к предложению о введении в рамках ответного пакета мер запрета на экспорт урана.

Слова Новака приводит РИА Новости.

10 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что документ не запрещает ввозить уран на территорию США.