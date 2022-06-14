В конгрессе США обеспокоены опустошением нефтяных резервов страны

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Юлия Гуреева
Члены американского конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон обратились к министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм по поводу нефтяных резервов страны. По их словам, действующая администрация «стремительно опустошает» запасы топлива и не предлагает иных планов относительно их использования. С письмом парламентариев ознакомился RT.
В конгрессе США обеспокоены опустошением нефтяных резервов страны
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  • © Jon Hicks

«Мы обеспокоены тем, что Министерство энергетики США стремительно опустошает нефтяные резервы страны в преддверии ноябрьских выборов и при этом не может разработать долгосрочных планов касательно оптимального размера, конфигурации, обслуживания и эксплуатационных возможностей данных резервов», — говорится в обращении.

Авторы уточнили, что речь идёт о Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) и Северо-восточном резерве топочного мазута (NEHHOR). 

Объём запасов SPR опустился до самого низкого показателя с 1987 года. Помимо этого, американский президент Джо Байден рассматривает возможность дополнительного вывода нефтяного топлива из резервов NEHHOR, напомнили члены конгресса. 

Как предполагают конгрессмены, при таком темпе к 2031 году запасы нефти в хранилищах SPR сократятся с пикового значения 727 млн баррелей до приблизительно 130 млн баррелей. 

В то же время, отмечают политики, Китай стремительно укрепляет энергетические связи с Россией и наращивает свои стратегические резервы за счёт недорогой российской нефти.

По их мнению, своими действиями администрация Байдена позволяет странам ОПЕК, России и Китаю «получить рычаг геополитического давления на Соединённые Штаты».

6 июня российский МИД принял решение ввести персональные санкции в отношении главы Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм. 

Ранее Вашингтон применил очередные ограничения против российских политических и общественных деятелей. 

Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что враждебные действия США будут и впредь получать должный отпор. При этом Москва открыта для диалога и не стремится к конфронтации.  

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