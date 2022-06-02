Стратегический резерв нефти в США сократился до минимума с июня 1987 года

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Управление энергетической информации Минэнерго США подготовило еженедельный обзор, в котором говорится, что стратегический резерв нефти в Соединённых Штатах сократился до минимума с июня 1987 года.
Стратегический резерв нефти в США сократился до минимума с июня 1987 года
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, стратегические резервы нефти за неделю по 27 мая сократились на 5,4 млн баррелей, до 526,6 млн.

Уточняется, что показатель достиг минимума с июньской недели в 1987 году, когда стратегические резервы нефти страны составляли 526,4 млн баррелей.

Из данных американского ведомства также следует, что стратегические запасы нефти США еженедельно снижаются с начала сентября.

2 июня сообщалось, что цены на бензин на автозаправках США вновь обновили исторический максимум, достигнув $4,715 за один галлон (3,785 л).

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