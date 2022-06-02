Стратегический резерв нефти в США сократился до минимума с июня 1987 года

Управление энергетической информации Минэнерго США подготовило еженедельный обзор, в котором говорится, что стратегический резерв нефти в Соединённых Штатах сократился до минимума с июня 1987 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, стратегические резервы нефти за неделю по 27 мая сократились на 5,4 млн баррелей, до 526,6 млн.

Уточняется, что показатель достиг минимума с июньской недели в 1987 году, когда стратегические резервы нефти страны составляли 526,4 млн баррелей.

Из данных американского ведомства также следует, что стратегические запасы нефти США еженедельно снижаются с начала сентября.

2 июня сообщалось, что цены на бензин на автозаправках США вновь обновили исторический максимум, достигнув $4,715 за один галлон (3,785 л).