Захарова: нефтяное эмбарго только усугубляет положение, выходов у США нет

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нефтяное эмбарго на российскую нефть усугубляет положение США и выходов у страны нет.

По словам представителя МИД, в Америке фиксируется рост уровня инфляции до максимальных за последние 40 лет показателей. Несмотря на заявления президента США Джо Байдена об успехах экономической политики, цены на товары и в том числе на бензин продолжают расти.

«В ряде СМИ появились утечки, что США уже на деле подталкивают свои углеводородные гиганты, включая Chevron, к сотрудничеству с Венесуэлой (привет, Гуайдо), обещая защиту от санкций. Как-то совсем забыты все посулы «зелёного перехода» и «духа Глазго», и американские эмиссары срочно ищут углеводороды — нефть и газ — по всему земному шару: в первую очередь для себя, а во вторую — для европейцев, которых они втянули в эту санкционную яму», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Новые ограничения предполагают запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны ЕС.

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