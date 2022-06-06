«Бесперспективный и тупиковый путь»: МИД РФ ввёл санкции против 61 гражданина США

МИД России объявил о введении персональных санкций против ещё 61 гражданина США. В министерстве подчеркнули, что расширение санкционного списка представляет собой ответную меру на ограничения, которые США регулярно вводят против российских политических и общественных деятелей, а также представителей бизнеса. Под ответные российские санкции попали, в частности, министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, министр финансов Джанет Йеллен, президент компании Fitch Group Пол Тейлор, старший исполнительный директор компании Moody's Роб Фаубер, президент авиакомпании United Airlines Бретт Харт, президент кинокомпании Universal Pictures Питер Крамер.

МИД России объявил о введении персональных санкций против ещё 61 гражданина США. Список опубликован на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что расширение санкционного списка в отношении американской стороны представляет собой ответную меру на ограничения, которые США регулярно вводят против российских политических и общественных деятелей, а также представителей бизнеса.

«... в «стоп-лист» вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках», — говорится в заявлении.

Под ответные российские санкции попали министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, министр финансов Джанет Йеллен, президент компании Fitch Group Пол Тейлор, старший исполнительный директор компании Moody's Роб Фаубер, президент авиакомпании United Airlines Бретт Харт, президент кинокомпании Universal Pictures Питер Крамер, президент компании Nasdaq Адена Фридман.

Также в список вошли руководитель Бюро по безопасности киберпространства и цифровой политики Госдепартамента США Дженнифер Бахус, директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бедингфилд, старший исполнительный директор компании Netflix Вилмонт Хастинг и другие.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT подчеркнул, что ответ России на вводимые США санкции всегда будет «аналогичным и жёстким».

«Все эти санкции ответные. Не мы это начинали. Всю санкционную политику начали американцы и довели весь этот режим вплоть до главы государства и министров. Когда они поймут, что это совершенно бесперспективный и тупиковый путь, именно тогда мы сможем садиться за стол переговоров. Пока в этом санкционном угаре они потеряли рациональное зерно наших отношений. Очень жаль, что американцы этого не понимают», — отметил сенатор.

Напомним, 2 июня о расширении санкционного списка против России объявил Минфин США. Под ограничения попали 17 российских граждан, включая официального представителя МИД Марию Захарову, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева. Также в список вошли «Северсталь» и ещё 15 российских юридических лиц, в том числе ООО «Севергрупп» и Nord Gold.

globallookpress.com

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Кроме того, США ограничили доступ для 71 юрлица из России и Белоруссии к американским технологиям.

Комментируя попадание под санкции, Мария Захарова заявила, что «была уверена, что уже давно в американском стоп-листе». Она уточнила, что ей «уже какой год не выдавали нормально» визы, а зарубежной недвижимости и счетов у неё нет.

«Какой-то очередной перфоманс «партнёров», — заявила Захарова.

21 мая российское внешнеполитическое ведомство опубликовало национальный «стоп-лист» из 963 граждан США, которым в качестве ответной меры был закрыт въезд в РФ.

Российский список включает, в частности, президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ФБР Кристофера Рэя. Туда также вошли вице-президент Камала Харрис, сын президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, ряд американских министров и их заместителей, таких как представитель Минобороны Джон Кирби, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, экс-представитель Белого дома Джен Псаки и другие американские должностные лица.

Кроме того, Россия закрыла въезд американскому актёру Моргану Фриману.

Как уточняется на сайте МИД, Фриман в 2017 году записал видеообращение с обвинением российской стороны в заговоре против Соединённых Штатов и призывом к борьбе с Россией.

В МИД подчеркнули, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор.

«Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», — заявили в ведомстве.

При этом в МИД добавили, что Москва не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога.