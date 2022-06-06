Politico: в США не пойдут на ослабление санкционного давление на Россию

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США не смягчат санкционное давление на Россию ради возобновления поставок украинского зерна на мировой рынок, сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.

В издании отметили, что Вашингтон скептически оценивает перспективы переговоров ООН и Турции с Россией.

«Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как «дипломатию вымогательства» и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля», — пишет Politico.

Российский президент Владимир Путин ранее напомнил, что Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов.

Он также отметил, что заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.

Украина при этом должна разминировать подходы к портам, со своей стороны Россия гарантирует мирный проход судов с зерном.

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