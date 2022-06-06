Politico: в США не пойдут на ослабление санкционного давление на Россию

США не смягчат санкционное давление на Россию ради возобновления поставок украинского зерна на мировой рынок, сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.

В издании отметили, что Вашингтон скептически оценивает перспективы переговоров ООН и Турции с Россией.

«Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как «дипломатию вымогательства» и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля», — пишет Politico.

Российский президент Владимир Путин ранее напомнил, что Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов.

Он также отметил, что заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.

Украина при этом должна разминировать подходы к портам, со своей стороны Россия гарантирует мирный проход судов с зерном.