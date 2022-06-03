МИД: Россия заинтересована в самодостаточности Украины по продовольственной безопасности

Россия заинтересована в том, чтобы Украина была самодостаточной страной в сфере продовольственной безопасности, заявили в российском МИД.

«Россия заинтересована, чтобы Украина, так же как и ДНР и ЛНР, оставалась самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это соответствует российским национальным интересам и снижает миграционную нагрузку на страну.

Также сообщается, что на освобождённых территориях начата посевная кампания, восстанавливается инфраструктура.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что проблем со стороны России с устойчивым снабжением мировых рынков зерном не существует.

До этого министр сообщил, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз с Украины зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод.