МИД: Россия заинтересована в самодостаточности Украины по продовольственной безопасности

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Россия заинтересована в том, чтобы Украина была самодостаточной страной в сфере продовольственной безопасности, заявили в российском МИД.
МИД: Россия заинтересована в самодостаточности Украины по продовольственной безопасности
  • globallookpress.com

«Россия заинтересована, чтобы Украина, так же как и ДНР и ЛНР, оставалась самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это соответствует российским национальным интересам и снижает миграционную нагрузку на страну.

Также сообщается, что на освобождённых территориях начата посевная кампания, восстанавливается инфраструктура.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что проблем со стороны России с устойчивым снабжением мировых рынков зерном не существует.

До этого министр сообщил, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз с Украины зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод.

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