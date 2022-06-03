МИД: Россия заинтересована в самодостаточности Украины по продовольственной безопасности
- globallookpress.com
«Россия заинтересована, чтобы Украина, так же как и ДНР и ЛНР, оставалась самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности», — говорится в заявлении.
Отмечается, что это соответствует российским национальным интересам и снижает миграционную нагрузку на страну.
Также сообщается, что на освобождённых территориях начата посевная кампания, восстанавливается инфраструктура.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что проблем со стороны России с устойчивым снабжением мировых рынков зерном не существует.
До этого министр сообщил, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз с Украины зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод.