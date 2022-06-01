Лавров: Запад стыдливо умалчивает о санкциях против перевозящих зерно судов

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад стыдливо умалчивает о санкциях против судов, которые перевозят российское зерно.
Лавров: Запад стыдливо умалчивает о санкциях против перевозящих зерно судов
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

По его словам, существует проблема с экспортом зерна из России.

«Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции подпали суда, которые возят российское зерно», — подчеркнул Лавров.

Министр объяснил, что суда не принимают в европейских портах, не страхуют. Он уточнил, что «в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями» Запада.

Также Лавров заявил, что проблем со стороны России с устойчивым снабжением мировых рынков зерном не существует.

До этого министр сообщил, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз с Украины зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод.

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