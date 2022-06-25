«В плену обстоятельств»: почему на Западе заговорили о перспективах разрешения украинского конфликта путём диалога

Ситуация вокруг Украины, скорее всего, будет урегулирована посредством переговоров, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом, по его мнению, альянс должен обеспечить максимально сильную позицию Киева, для чего необходимо продолжать военную поддержку и продвигать антироссийские санкции. В то же время британский премьер Борис Джонсон выразил опасение, что европейские страны могут принудить Украину к заключению мира на невыгодных для неё условиях. Эксперты полагают, что Киев вернётся к переговорному процессу только тогда, когда такую необходимость признают в Лондоне и Вашингтоне.

Вооружённый конфликт на Украине, по всей видимости, будет завершён за столом переговоров, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу, 25 июня, интервью испанской газете El Pais. При этом он объяснил, какую роль в этой ситуации играет Североатлантический альянс.

«Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией... И лучший способ сделать это — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жёсткие санкции против России», — цитирует ТАСС главу альянса.

Комментируя это заявление, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий констатировал, что на словах в НАТО выступают за переговорный процесс, однако на деле делают всё, чтобы он не состоялся. Парламентарий также подчеркнул, что западные рестрикции не смогут ослабить позиции России.

«Военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом как индульгенция — из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления, а в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС», — отметил депутат.

На прошлой неделе, 19 июня, Столтенберг в интервью изданию Bild am Sonntag утверждал, что страны Запада не должны исключать сценарий, при котором поддержку Украине придётся оказывать «годами», невзирая на возможные негативные последствия.

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«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может затянуться на годы. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки — не только в том, что касается военной помощи, но также и ввиду растущих цен на энергоносители и продовольствие», — заявил генсек НАТО.

Противоречивые позиции

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя потенциальные переговоры с РФ, не исключил, что предметом дискуссии может стать установление границ страны по состоянию «до 24 февраля». Так он ответил на вопрос о готовности Киева обсуждать эту тему, отказавшись при этом от возвращения границ к состоянию 1991 года.

Напомним, на ранней стадии конфликта Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, однако в конце марта процесс был фактически заморожен по инициативе украинской стороны. На это неоднократно указывали российские официальные лица. В частности, в начале июня глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада не разрешают Киеву вести переговоры.

«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день (после встречи делегаций в Стамбуле. — RT) Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — пояснил глава российской дипломатии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

В то же время из Киева поступают противоречивые заявления касательно перспектив переговорного процесса. Так, тот же Кулеба в конце мая сообщил, что у Украины нет дополнительных условий для возобновления диалога. В свою очередь, глава украинской делегации Давид Арахамия 18 июня выразил мнение, что Киев продолжит переговоры с РФ в августе — после того, как «проведёт контрнаступление».

При этом Арахамия утверждал, что Украина не приемлет отчуждения территории, но может рассмотреть политическое соглашение, подобное тому, которое представители Киева предлагали в Стамбуле.

Конфликт интересов

В то же время, некоторые западные политики обеспокоены тем, что страны ЕС могут принудить Украину к заключению мира на невыгодных для неё условиях. В частности, такое опасение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Слишком много стран говорят, что это — европейская война, в которой нет необходимости… таким образом, будет нарастать давление с целью подтолкнуть (а может, принудить) украинцев к плохому миру», — приводит его слова Reuters.

Комментируя ситуацию, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с RT напомнил, что Киев сам вышел из переговорного процесса — под влиянием США и Великобритании.

«Украина не является самостоятельным и суверенным политическим субъектом, её власти находятся под постоянным внешним управлением. В какой-то момент в Вашингтоне было принято решение о том, что переговоры более не целесообразны. По крайней мере на существовавших тогда позициях», — отметил эксперт.

Он затруднился спрогнозировать, как именно может быть реанимирован диалог и в какие сроки.

«Сейчас всё развивается в русле, которое в определённом смысле России даже выгодно, потому что американцы пока не начали использовать переговорный процесс для торможения российской спецоперации. Такая версия вполне возможна с точки зрения политтехнологий», — добавил Егорченков.

Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области

© РИА Новости / Иван Родионов

В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что заявления о возможном заключении мирного договора на невыгодных для Киева условиях сигнализируют о том, что кураторы киевского режима в Лондоне и Вашингтоне намерены и дальше склонять его к продолжению боевых действий.

«В этом состоит британо-американский консенсус, их цели и задачи, поэтому они предприняли все возможные способы давления, хотя правильней будет сказать — управления киевским режимом, чтобы одномоментно выйти из диалога после значительного продвижения по переговорному треку в Стамбуле», — подчеркнул эксперт.

При этом страны НАТО не могут до бесконечности снабжать киевский режим оружием и одномоментно насытить его военной техникой, необходимой для изменения баланса сил на поле боя, пояснил Асафов.

«Такого количества свободного, готового к эксплуатации вооружения, в каком его запрашивает Зеленский, просто не существует. Та помощь, которая поставляется, не всегда доходит до зоны боевых действий. Часто она уничтожается ещё в местах хранения. Этого недостаточно для изменения баланса сил, но это — демонстрация поддержки Киева со стороны Запада», — заявил политолог.

Со своей стороны, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя заявление Бориса Джонсона, отметил, что «плохим» будет считаться соглашение, которое не устроит именно Лондон, а не Киев. При этом, по его словам, страны Европы оказались заложниками курса США и Великобритании, которые настроены на продолжение конфликта.

«Европейцы с самого начала оказались в плену обстоятельств, которые привели к тому, что конфликт принял вооружённый характер. Поэтому ЕС всё время оказывает давление на Украину, в том числе и во время недавней поездки трёх лидеров в Киев. Тогда они пытались объяснить украинскому руководству, что заинтересованы в как можно более быстром и как можно более мирном разрешении ситуации», — напомнил Брутер.

Однако он усомнился в том, что Европа сможет каким-либо образом заставить Киев согласиться на окончание боевых действий.

«Во-первых, потому что это в каком-то смысле означает признание неправильности того курса, который проводился всё время. Во-вторых, украинское руководство несвободно в своём выборе — оно полностью зависит от того, что решат в Вашингтоне, а вовсе не в Брюсселе. Третий момент: США и Британия не будут соглашаться ни на какой вариант мирного решения, пока это не будет, как сказал Джонсон, им выгодно. Они прямым текстом говорят, что будут помогать Украине до того момента, пока ситуация не поменяется и у Киева не появится преимущество. Что конкретно они готовы будут отдать, решится в тот момент, когда придёт понимание о необходимости уступок. Пока же они считают, что время для этого не пришло», — заключил собеседник RT.