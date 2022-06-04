Лавров рассказал, что Запад ещё в марте запретил Украине продолжать переговоры с Россией

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Запад после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле 29 марта запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
Лавров рассказал, что Запад ещё в марте запретил Украине продолжать переговоры с Россией
  • РИА Новости

«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день (после переговоров в Стамбуле. — RT) Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — заявил Лавров, его цитирует ТАСС.

По его словам, в настоящий момент Запад не разрешает Украине вести переговоры.

Ранее в Кремле заявили, что Москва чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, Киеву они хорошо известны, но украинские власти «морозят» переговоры.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил об открытости российской стороны к возобновлению диалога с Украиной.

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