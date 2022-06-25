Reuters: Джонсон допустил усиление давления европейских стран на Украину
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Об этом сообщает Reuters.
«Будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к плохому миру», — заявил Джонсон.
По его словам, «слишком много стран» утверждает, что в происходящем на Украине «нет необходимости».
Ранее исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть отметил, что Евросоюз не должен оказывать на Украину давление в вопросе заключения мирного соглашения с Россией.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза выразили намерение продолжать всестороннюю поддержку Украины.
При этом Боррель высказал мнение, что конфликт на Украине станет затяжным.