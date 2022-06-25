Reuters: Джонсон допустил усиление давления европейских стран на Украину

Короткая ссылка
Премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил опасение, что страны ЕС могут оказывать давление на Украину из-за ухудшения экономической ситуации в Европе.
Reuters: Джонсон допустил усиление давления европейских стран на Украину
  • AP
  • © Dan Kitwood/Pool Photo

Об этом сообщает Reuters.

«Будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к плохому миру», — заявил Джонсон.

По его словам, «слишком много стран» утверждает, что в происходящем на Украине «нет необходимости».

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть отметил, что Евросоюз не должен оказывать на Украину давление в вопросе заключения мирного соглашения с Россией.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза выразили намерение продолжать всестороннюю поддержку Украины.

При этом Боррель высказал мнение, что конфликт на Украине станет затяжным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить