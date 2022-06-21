МИД Эстонии: ЕС не должен давить на Украину в вопросе мирного соглашения с Россией

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Евросоюз не должен оказывать на Украину давление в вопросе заключения мирного соглашения с Россией, заявил исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть.
МИД Эстонии: ЕС не должен давить на Украину в вопросе мирного соглашения с Россией
  • РИА Новости

«Не стоит давить и торопить Украину с заключением мирного соглашения с Россией. Это решение должно принадлежать Украине — когда и как договариваться с Россией», — цитирует его РИА Новости.

По мнению дипломата, ЕС должен поддерживать Киев, продолжая вводить антироссийские санкции и предоставив Украине статус страны — кандидата в Евросоюз.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием проведения ряда важных реформ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит для членства в Евросоюзе.

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