Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит для членства в ЕС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал возможное вступление Украины в Европейский союз.

«Запад ведёт борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать всё, чтобы военные действия продолжались. В этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз», — написал он в Telegram.

Володин напомнил, что в настоящий момент Турция, Северная Македония, Черногория, Албания и Сербия ожидают вступления в ЕС, в то время как Украина «ни по каким параметрам» не подходит ни для членства в европейском сообществе, ни для статуса кандидата.

Он выразил обеспокоенность, что в случае принятия Украины в ЕС центр принятия решений будет официально перенесён в Брюссель.

«Она (Украина. — RT) окончательно потеряет свою независимость», — заключил Володин.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием проведения ряда важных реформ. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе саммита глав государств объединения, который состоится на следующей неделе.

Позже в ЕК опубликовали перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Украины статуса кандидата на членство в ЕС.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не против перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией.

Вместе с тем он предположил, что Украина потребует от Европы очень больших дотаций, которые всё равно не пойдут на восстановление критически важных отраслей производства.