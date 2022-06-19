Еврокомиссия обнародовала условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины

В Еврокомиссии опубликовали перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Киева статуса кандидата на членство в ЕС.

Согласно пресс-релизу на сайте ЕК, власти Киева обязаны провести судебную реформу, ввести антикоррупционные законы и принять документы, препятствующие олигархии, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ в соответствии с директивой ЕС.

В Еврокомиссии отметили, что процесс присоединения любой страны к ЕС основывается на установленных критериях и условиях.

«Это позволяет любой стране... прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменён, если основные условия не будут выполняться», — говорится в сообщении на сайте ЕК.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием проведения ряда важных реформ. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе саммита глав государств объединения, который состоится на следующей неделе.

Путин заявил, что Москва не против перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией.

Вместе с тем он предположил, что Украина потребует от Европы очень больших дотаций, которые всё равно не пойдут на восстановление критически важных отраслей производства.